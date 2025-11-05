UFT e setor produtivo se unem na VI Semana Acadêmica Integrada para fortalecer o agronegócio no Sul do Tocantins

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), Câmpus Gurupi, inaugura nesta quinta-feira a programação da VI Semana Acadêmica Integrada, evento voltado a acadêmicos e à classe produtiva do agronegócio. A iniciativa reúne palestras, minicursos e oficinas com foco na troca de conhecimentos entre universidade, técnicos e empresários do setor.

A abertura contará com a palestra do CEO do Grupo Terra Boa, Marcelo Dominici, sobre “Atualidades e perspectivas do agronegócio brasileiro”. No mesmo período (11h às 14h) também se apresentam Ângelo Neto, com a palestra “Tecnologia de aplicação”, e João Felipe de Lima, que tratará de “Biotecnologia em plantas de serviço como ferramenta para maior produtividade”.

Ao todo, a Semana Acadêmica terá quatro dias de programação, organizada pelo Câmpus Gurupi em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, o CRQ 12ª Região, a Pós-graduação em Produção Vegetal e a JAMP Brasil. O objetivo é promover integração entre a formação acadêmica e as demandas do setor produtivo regional, ampliando oportunidades de inovação e adoção de tecnologias.

Na quarta-feira, 5, foi realizada a imersão “Donas da Terra”, atividade que busca aproximar estudantes e produtoras locais que protagonizam o agro. Nesta quinta-feira, 6, além da abertura, a tarde seguirá com uma série de palestras técnicas: às 14h, Natanael Coutinho apresentará “Manejo de pragas e uso de regulador de crescimento na cultura do algodoeiro”; às 15h30, Daniel Cerri falará sobre “Viabilidade da produção de algodão no Tocantins e necessidades nutricionais”; e às 17h, Julcimar Didonet abordará legislação fitossanitária e o bicudo-do-algodoeiro.

“Teremos apresentações que mostram práticas adotadas pelas empresas, inovações de mercado e o potencial de cultivo de algodão no estado. A participação do professor Lucimar Didonet, doutor em Entomologia e pesquisador das pragas que afetam essas culturas no Tocantins, enriquece ainda mais o evento. É relevante tanto para estudantes quanto para produtores”, afirma a coordenadora do curso de Agronomia da UFT, Dra. Marcela Silveira Tschoeke.

O dia será encerrado com um intervalo para coffee break entre 18h e 19h, seguido da palestra da advogada Kárita Carneiro sobre “Políticas ambientais e o papel do profissional das ciências agrárias”.

Clique aqui e faça sua inscrição: Período de inscrições no evento: De 04/11 a 07/11 de 2024

Serviço

Evento: VI Semana Acadêmica Integrada

Local: UFT – Câmpus Gurupi

Datas: 04/11 a 07/11 de 2024