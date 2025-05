Após repercussão do PIX e agora sobre a fraude do INSS, Governo e aliados de Lula no Congresso se preocupam com repercussão negativa e preparam ofensiva para rebater vídeo de Nikolas Ferreira  

O vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), recheado de críticas ao governo, como naquele feito pelo mineiro no início do ano, na polêmica do monitoramento do Pix, publicado na noite de terça-feira (6/5), que aborda a fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já recebeu, após 18 horas no ar, quase 84 milhões de visualizações. Nikolas definiu o caso como “maior escândalo da história do Brasil” e fez uso de efeito para ficar mais velho, em alusão a aposentados que sofreram o golpe. Ele pediu ainda pela instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Por Redação, via CNN e Correio Braziliense

O governo e aliados de Lula no Congresso preparam uma ofensiva para rebater o vídeo do deputado Nikolas Ferreira sobre a fraude do INSS. A preocupação é de que a postagem se transforme na desinformação do que virou o pix. Mas como o governo não pode usar a comunicação institucional para rebater os pontos de Nikolas Ferreira, a estratégia vai ser mobilizar parlamentares no Congresso. Já no Planalto, está sendo cogitada criar algum informativo nos canais oficiais para valorizar que foi no governo Lula que as investigações começaram, com a Polícia Federal independente, e com auditorias da CGU e do INSS.

O líder do governo, o deputado Lindbergh Farias, do PT, disse que a ordem é começar a atuar com firmeza para evitar um desgaste ainda maior para Lula.

O caso de vídeo não pode, institucionalmente não é o papel do Palácio. É o papel nosso, na luta política, desmentir. A gente tem todas as informações, porque essa flexibilização que houve, facilitando a fraude, foi feita pelo Bolsonaro. Então, o Planalto faz campanha institucional. Mas nós vamos atuar de forma muito dura para responder e desmentir. A gente não quer passar pano para ninguém. Agora é um vídeo oportunista, mentiroso, e os fatos vão envolver muita gente do governo Bolsonaro.

Internamente, o governo tem pressa para evitar um desgaste maior para Lula, já que o escândalo da fraude é impopular para o governo e, agora, com uma avalanche de fake news, a preocupação é de que o discurso possa atingir não só uma parcela da população contrária ao governo, mas até mesmo quem apoia Lula, mas considerou a fraude do INSS um roubo a aposentados.