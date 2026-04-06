Arte como recomeço: adolescentes do sistema socioeducativo integram espetáculo da Paixão de Cristo em Palmas

Três adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Tocantins integraram, na última sexta-feira (03), o elenco do espetáculo Paixão de Cristo, em Palmas. A participação marca uma etapa importante no processo de ressocialização, ao permitir que os jovens troquem a rotina da unidade pelo convívio cultural, espiritual e a expressão artística.

A presença no palco foi precedida por um período de ensaios e orientações técnicas. Mais do que uma atividade de lazer, a experiência buscou estimular o desenvolvimento pessoal dos internos, reforçando conceitos de disciplina e trabalho coletivo.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Companhia de Teatro Art Sacra e a gestão do sistema socioeducativo. Durante toda a apresentação, os adolescentes foram acompanhados por equipes técnicas e agentes, que zelaram pela organização e segurança da atividade externa.

A inclusão em projetos culturais deste porte é um pilar estratégico para o sistema de medidas socioeducativas. O objetivo é que o contato com a arte funcione como uma ferramenta de transformação, oferecendo aos jovens novas perspectivas de vida e auxiliando na construção de valores fundamentais para o retorno ao convívio em sociedade.