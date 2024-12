Artigo de Opinião: Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas aprovam contas de Mauro Carlesse no Governo do Estado de 2019 a 2021

Por Albuquerque Cordeiro *

O ex-governador Mauro Carlesse, que tem enfrentado um verdadeiro “calvário” desde que deixou a gestão do Governo do Tocantins há 3 anos, enfim teve uma boa notícia para se orgulhar.

Antes do recesso parlamentar, os deputados estaduais aprovaram as contas de Mauro Carlesse à frente do Poder Executivo nos anos de 2019, 2020 e 2021. Uma vitória e tanto nesses dias de tormenta para Carlesse, que tem sofrido com uma série de denuncias.

Uma coisa é preciso reconhecer, como aquela frase “De a César o que é de César”, foi Carlesse quem enfrentou a crise administrativa, política e econômica, que afetava o Estado por muitos anos, inclusive tornando o Tocantins um estado sem crédito e sem credibilidade nacional e internacional.

Foi Carlesse quem pegou o Estado “quebrado”, sem gasolina nas viaturas e ambulâncias, com uma folha de pagamento inchada e atrasada, sem capacidade de investimento e de cobrir as próprias despesas. Foi preciso um choque de gestão, redução de despesas, otimização da utilização de recursos, renegociação de dívidas e a realização de mutirões na saúde, infraestrutura e na solução de processos.

Em pouco mais de um ano no Governo, ainda em 2019, a gestão de Mauro Carlesse apresentou os primeiros resultados que foi o enquadramento do Tocantins na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A partir daí as portas se abriram, com a volta da credibilidade, pagamento dos servidores públicos adiantado, o início e a retomada de grandes obras. O Tocantins passou a viver um novo momento de gestão.

Com o enquadramento na LRF, Carlesse conseguiu os recursos e começou a obra da nova ponte de Porto Nacional, iniciou o Hospital Geral de Araguaína, colocou o novo Hospital de Gurupi para funcionar,retomou e concluiu as grandes escolas de tempo integral iniciadas ainda por Siqueira Campos (somente inauguradas pelo atual governo). Levou asfalto para o Jalapão e conseguiu os recursos para a construção de um aeroporto em São Félix, para o parque tecnológico de Palmas e outras inúmeras obras. Carlesse implantou o curso de Medicina da Unitins no Bico do Papagaio e lançou o programa Tocando em Frente, para realizar obras nos 139 municípios do Estado.

Quando deixou o Governo, Carlesse entregou o Estado com mais R$ 2 bilhões em caixa, fato este que é público e registrado pela imprensa na época. Talvez por tudo isso, o ex-governador tenha recebido da corte de contas e o parlamento estadual, o devido reconhecimento de seu trabalho à frente do Executivo.

Albuquerque Cordeiro exerceu os cargos de Chefe de gabinete na câmara municipal de Palmas, Chefe de gabinete Assembleia legislativa, Secretario municipal de Palmas, Secretário Executivo da Secad, Presidente do Naturatins e Chefe de gabinete de governador

Obs.: Os artigos de opinião não refletem necessariamente a opinião deste veículo de comunicação em que foi publicado, pois é um texto que apresenta a visão pessoal do autor.