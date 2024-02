BR-153: Mais de 60 mil veículos percorreram a rodovia no Tocantins sob concessão da Ecovias do Araguaia no feriado de Carnaval

Por Redação

As rodovias que integram o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080), sob concessão da Ecovias do Araguaia, registraram a passagem de 300.712 veículos durante o feriado de Carnaval, entre 0h de sexta-feira (9) e 23h59 desta quarta (14). Os dias com maior movimento foram a sexta-feira (9), com 59.577, e o sábado (10), com 61.680 veículos.

Em Goiás, foram registrados 240.315 veículos passando pelos trechos das BRs-153, 414 e 080, entre Anápolis e Porangatu. Na sexta-feira (9), 47.787 veículos passaram pelo trecho e, no sábado (10), 50.078, os dias mais movimento no estado.

No Tocantins, na BR-153 entre Talismã e Aliança do Tocantins, 60.397 veículos passaram pelo trecho. No estado, os dias com os maiores fluxos foram a sexta-feira (9) – 11.790 – e o sábado (10) – 11.602.

Ainda durante o período, a concessionária realizou 371 atendimentos mecânicos e 67 atendimentos médicos. Não houve registro de acidentes com óbito ou vítimas graves.

Atendimentos operacionais

Em qualquer ponto das rodovias administradas pela Ecovias do Araguaia, o viajante que precisar de socorro médico ou mecânico pode contar com os atendimentos 24 horas da concessionária, que pode ser acionado por meio do telefone 0800 153 0 153 (ligação ou WhatsApp).

A concessionária também dispõe de 19 Bases de Serviços Operacionais (BSOs), implantadas em 8 de abril de 2022, que já realizaram, até agora, mais de 99 mil atendimentos. As assistências aos usuários são disponibilizadas por 408 profissionais e uma frota de 55 veículos, sendo 20 ambulâncias – 4 delas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis; quatro caminhões de resgate de animais; quatro caminhões de combate a incêndio; 11 viaturas de inspeção e dez guinchos leves e seis guinchos pesados. Nove das bases também contam com serviços exclusivos e funcionam 24 horas, com sanitários, fraldários, estacionamento e serviço de autoatendimento