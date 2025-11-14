Censo 2022: quase 70% da população com 10 anos ou mais já viveram uniões conjugais

Por Redação

No Tocantins, 51,4% da população com 10 anos ou mais vivia em união com outra pessoa, enquanto 16,7% não viviam, mas já haviam vivido, e 31,6% nunca tinham vivido em estado conjugal, de acordo com dados da divulgação do Censo 2022 a respeito de nupcialidade e família.

Por municípios tocantinenses, Piraquê tinha 61,3% da população da faixa etária investigada vivendo em uma união e foi o maior quantitativo proporcional do estado. Em seguida, Santa Terezinha do Tocantins (60,7%) e Sandolândia (59,6%) tiveram os valores mais elevados. Quanto a não viver, mas já ter vivido em união, Recursolândia (27,1%), Arraias (22,8%), Wanderlândia (21,2%) e São Valério (21,1%) lideraram no estado. Já São Félix do Tocantins (43,1%), Lizarda (39,9%) e Luzinópolis (39,3%) tiveram mais tocantinenses que nunca viveram uma união.

No Tocantins, 346 pessoas de 10 a 14 anos viviam em união conjugal

Ao separar os dados apenas pelas faixas de idade da população, verificou-se que 346 pessoas em uniões conjugais tinham entre 10 e 14 anos. Esse foi o menor número nessa variável, que teve o maior quantitativo entre a população de 35 a 39 anos (85.997), seguido de perto pelos tocantinenses de 40 a 44 anos (83.492). No total, foram 652.163 pessoas em uniões conjugais no estado.

Quanto à natureza da união conjugal declarada pelas pessoas no Tocantins, 43,8% dos tocantinenses afirmaram estar em união consensual. Os que tinham casamento civil e religioso somaram 28,1%, enquanto 23,1% casaram somente no civil e 5% apenas no religioso.

O sexo dos cônjuges, de acordo com o Censo 2022, era diferente em 648.594 uniões, e o mesmo em 3.569. As pessoas em uniões homoafetivas compostas somente por homens eram 1.549, enquanto as formadas por mulheres somavam 2.020.

Mais de 35% dos tocantinenses que moravam sozinhos eram idosos

Conforme o levantamento realizado pelo IBGE, das 90.661 unidades domésticas unipessoais em domicílios permanentemente ocupados no Tocantins, 31.901 (35,2%) tinham como responsáveis pessoas de 60 anos ou mais. Em seguida, moradores entre 50 e 59 anos representaram 19,5% do montante, o que, em números absolutos, correspondeu a 17.674 pessoas. Jovens com menos de 20 anos tiveram o menor quantitativo, sendo apenas 1.569 pessoas no estado. Na faixa etária seguinte, entre 20 e 29 anos, o valor saltou para 12.029 pessoas.

Já em relação ao sexo dos moradores nas unidades unipessoais, o Censo 2022 mostrou que havia 54.300 homens e 36.361 mulheres.

Famílias tocantinenses eram compostas por 43,1% de casais com filhos

Na distribuição percentual de famílias segundo a composição familiar, os casais que viviam apenas com filhos foram o maior destaque, representando 43,1% do total, enquanto casais sem filhos foram 22,3%.

As mulheres sem cônjuge que residiam apenas com filhos em domicílios foram 12,4%, número quase seis vezes maior que o de homens sem cônjuge e com filhos (2,1%). Os que dividiam o domicílio com parentes eram 4,2% no caso de casais sem filhos e 4,3% dos casais com filhos. Mulheres e homens sem cônjuge que moravam com parentes correspondiam a 3,9% e 0,6%, respectivamente. Outros tipos de arranjos familiares representaram 7,3% durante a coleta.