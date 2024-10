CNBC Brasil contrata ex-senadora Kátia Abreu como ‘comentarista notável’

Novo canal de notícias da TV brasileira, a CNBC Brasil fechou nesta segunda-feira (28) a contratação da ex-senadora Kátia Abreu. Será a primeira vez que ela atuará na televisão. A TV, liderada por Douglas Tavolaro, ex-Record e fundador da CNN Brasil, estreia em novembro.

Kátia fará parte de um elenco que conta com 12 nomes chamados de “comentaristas notáveis”. São analistas e comentaristas exclusivos especialistas em negócios, com algum conhecimento em suas áreas.

O elenco fará participações ao vivo durante as 15 horas de jornalismo ao vivo, analisando o noticiário nacional do canal somado a todo conteúdo exclusivo da CNBC, produzido em 25 países e exibido em mais de 80 países.

Kátia Abreu será comentarista de transição energética. A ideia da CNBC em chamá-la foi por seu respeito no meio do agronegócio. Entre 2014 e 2016, Kátia foi ministra da agricultura do governo Dilma Rousseff.

Uma prova disto é que Kátia foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, cargo que exerceu por quatro mandatos consecutivos entre 1995 e 2005.

Em novembro de 2008, foi eleita presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), para o triênio 2008 a 2011. A entidade representa 27 federações estaduais, 2142 sindicatos rurais por todo o Brasil, além de mais de um milhão de produtores sindicalizados.

Entre 2003 e 2022, Kátia foi senadora pelo Tocantins. Em 2022, perdeu, na tentativa para um terceiro mandato no senado. Em 2018, além disso, foi candidata a vice-presidente junto com Ciro Gomes (PDT), em uma chapa que ficou na terceira colocação.

Fonte: bcharts.com.br