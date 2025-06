Com palestra do senador Eduardo Gomes, Governo do Tocantins integra debate sobre inteligência artificial e prevenção à fraudes, em Paris

Participação reforça o compromisso do Tocantins com a inovação, a transformação digital e o fortalecimento das relações internacionais

Por Redação

O Governo do Tocantins participou de painel sobre regulação da inteligência artificial, cibersegurança e prevenção à fraudes, em Paris, durante o Fórum Franco-Brasileiro de Seguros, nessa quarta-feira, 4.

Um dos palestrantes foi o senador tocantinense Eduardo Gomes, relator da comissão que analisa a regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil.

Para o senador Eduardo Gomes, a regulamentação da inteligência artificial no Brasil exige uma legislação viva, capaz de se adaptar à velocidade das transformações tecnológicas.

“A inteligência artificial é o único tema em que, por mais que o especialista estude, depois de três meses ele sabe menos do que sabia antes”.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, que representa o governador Wanderlei Barbosa no evento, esta foi mais uma oportunidade para aprender sobre o tema, no qual o Tocantins tem evoluído rapidamente. “O Tocantins passa por um processo rápido de transformação digital na gestão do governador Wanderlei Barbosa, na qual saímos de 19ª para ficar entre os 10 primeiros de 2023 para 2024, sendo o 3º estado que mais evoluiu no Brasil no oferecimento de serviços digitais para a população, o que representa mais agilidade e economia para o governo e a população. A expectativa é que este ano vamos melhorar ainda mais a nossa posição. No setor de governança a inteligência artificial tem sido nossa aliada para acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços públicos.”

Participam do evento os secretários de Estado da Casa Civil, Deocleciano Gomes; da Indústria e Comércio (Sics), Beto Lima; e da Comunicação (Secom), Márcio Rocha; além do superintendente da Sics, Odilon Júnior; que estará em outros painéis durante todo o dia e na sexta-feira, 6, participa do Fórum Econômico Brasil-França, com diversas palestras e que terá a participação dos presidentes Luís Inácio Lula da Silva, do Brasil e Emmanuel Macron, da França, buscando aumentar a cooperação e o comércio entre os dois países.