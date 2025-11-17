Correios abre licitação para venda de gerador de energia elétrica no Tocantins

Propostas podem ser enviadas até 11 de dezembro

Por Redação

Palmas, 14/11/2025 – Os Correios abriram processo de licitação para a venda de um Grupo Gerador de Energia 440/KVA. O lote disponível refere-se a um gerador de energia elétrica da marca Caterpillar, modelo FG Wilson, ano de fabricação 2006.

Poderá participar da licitação eletrônica qualquer pessoa física ou jurídica, domiciliada ou estabelecida em qualquer parte do território nacional, desde que satisfaça as condições fixadas no edital.

O valor mínimo de venda definido para a primeira tentativa é de R$ 137.385,50. O critério para o julgamento das propostas será o de maior oferta de preço.

Os interessados poderão enviar suas propostas até as 8 horas do dia 11 de dezembro. A disputa entre os licitantes ocorre na mesma data, a partir das 9 horas.

O item está disponível para análise dos interessados até o dia 10 de dezembro, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h, no edifício-sede dos Correios em Palmas-TO. O agendamento deve ser feito pelo telefone (63) 2111-3721 (Geraldo Nogueira).