Corrupção e organização criminosa: Ministro das Comunicações de Lula é indiciado pela Polícia Federal

Por Redação

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de envolvimento em irregularidades relacionadas a verbas da Codevasf.

Segundo as investigações, o ministro, que também é deputado federal, estaria ligado a um esquema de corrupção e organização criminosa. Uma das questões investigadas é a pavimentação de uma rodovia próxima à propriedade da família de Juscelino.

Além disso, foram encontradas supostas irregularidades em obras realizadas em Vitorino Freire (MA), município gerido pela prefeita Luanna Rezende. Juscelino mantém laços com o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, que é apontado como sócio oculto de uma empresa com contratos junto à Codevasf. Mensagens trocadas entre Juscelino e Eduardo foram encontradas em um celular apreendido pela PF.

Um trecho de um relatório da PF, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, aponta para a existência de uma relação criminosa entre Juscelino Filho e Eduardo DP.

A PF está investigando três possíveis vias de corrupção: a pavimentação de estradas em benefício das propriedades do ministro, o direcionamento de pagamentos a terceiros e a contratação de uma empresa suspeita de pertencer ao próprio Juscelino. Informações fornecidas por familiares do ministro, incluindo uma irmã, contribuíram para o indiciamento. As obras em questão teriam sido financiadas por emendas parlamentares de Juscelino.