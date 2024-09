Deputado Carlos Gaguim propõe novo projeto para fortalecer o Código de Defesa do Consumidor

Deputado federal busca modernizar e ampliar a proteção aos consumidores brasileiros, honrando os 34 anos do CDC, sancionado em 1990 por Fernando Collor de Mello.

Por Redação

No aniversário de 34 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o deputado federal Carlos Gaguim, do partido União Brasil, apresentou mais um projeto de lei com o objetivo de fortalecer e modernizar as garantias dos consumidores brasileiros. O CDC, sancionado em 11 de setembro de 1990 pelo então presidente Fernando Collor de Mello, é considerado uma das legislações mais importantes da história do Brasil, assegurando direitos fundamentais para a proteção da população contra práticas comerciais abusivas.

Desde a sua criação, o Código de Defesa do Consumidor tem sido um pilar essencial para a sociedade, oferecendo diretrizes que garantem, entre outros direitos, a segurança da saúde, o acesso à informação clara e a defesa contra produtos ou serviços que possam colocar o bem-estar dos cidadãos em risco.

Para Gaguim, o fortalecimento dessa lei é crucial para garantir que as proteções já conquistadas não só sejam mantidas, mas também ampliadas e adaptadas à realidade atual. Em seu novo projeto de lei, o deputado busca aprimorar dispositivos que se adequem às transformações do mercado e ao avanço tecnológico, reforçando o compromisso do poder legislativo em assegurar o respeito aos direitos dos consumidores.

“Precisamos estar atentos às mudanças que ocorrem na sociedade e no mercado, para que o consumidor continue protegido frente às novas dinâmicas comerciais, como as compras online e o uso de dados pessoais”, destacou Carlos Gaguim em um pronunciamento recente. O deputado também enfatizou a importância da vigilância constante no cumprimento das normas do CDC, considerando a lei um marco que deve ser sempre aprimorado.

Além de lutar por melhorias no CDC, Gaguim reforça sua atuação constante na defesa dos consumidores, participando de comissões que tratam de direitos do consumidor e propondo políticas públicas que beneficiem diretamente a população. A modernização do Código de Defesa do Consumidor proposta pelo deputado abrange temas como a proteção de dados, a regulação das práticas de publicidade digital e a criação de novas sanções para empresas que desrespeitam os direitos dos consumidores no ambiente virtual.

O projeto do parlamentar chega em um momento estratégico, em que o avanço das tecnologias e a digitalização das relações de consumo levantam novos desafios. Para Gaguim, é fundamental que a legislação acompanhe essas mudanças, de modo a continuar assegurando a proteção e os direitos dos consumidores, como tem feito nos últimos 34 anos.

A proposta do deputado reforça o compromisso do União Brasil em atuar firmemente na defesa dos interesses da população, honrando o legado do CDC e trabalhando para que ele continue a ser uma ferramenta eficaz de proteção ao cidadão.