Aeroporto de Palmas registra alta de 61 mil passageiros em outubro

da redação

O Aeroporto de Palmas registrou em outubro de 2025 um movimento superior a 61 mil passageiros, consolidando uma tendência de crescimento contínuo no terminal. O número representa um aumento de 6,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando passaram pelo local cerca de 57 mil pessoas.

O terminal também registrou 457 movimentos de aeronaves durante o período, entre pousos e decolagens, o que demonstra uma movimentação intensa no transporte aéreo da capital tocantinense.

Para o gerente do aeroporto, Sílvio Nogueira, o desempenho do mês reflete o bom momento da cidade. “O aumento no movimento de outubro mostra que estamos no caminho certo. Palmas tem se consolidado como um destino atrativo, e o aeroporto acompanha esse ritmo, preparado para receber um número cada vez maior de passageiros”, destacou.

Atualmente, Palmas conta com voos diretos para os aeroportos de Belo Horizonte (MG), Guarulhos e Campinas (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Araguaína (TO), fortalecendo a conectividade da capital com importantes centros urbanos do país.