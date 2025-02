Governo do Tocantins anuncia concurso público para a Saúde ainda este ano

da redação

O secretário estadual de Saúde, Carlos Felinto, anunciou nesta sexta-feira (07) que o Governo do Tocantins realizará um concurso público para o quadro da saúde ainda este ano. A informação foi divulgada durante agenda do governo em Gurupi e confirmada em entrevista ao jornalista Régis Caio. De acordo com Felinto, o certame será dividido em duas partes. A primeira contemplará médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais da área da saúde. Já a segunda, será voltada para o quadro administrativo, garantindo a reestruturação do setor.

“O concurso será uma importante medida para fortalecer a rede estadual de saúde e garantir mais qualidade no atendimento à população. Estamos trabalhando para oferecer um processo seletivo transparente e eficiente”, afirmou o secretário.

A realização do concurso é uma demanda antiga dos profissionais da saúde e da sociedade, já que muitas unidades hospitalares do estado enfrentam desafios devido ao déficit de servidores efetivos. Ainda não há um cronograma oficial divulgado, mas Felinto garantiu que os estudos para a publicação do edital já estão em andamento e que mais informações serão divulgadas em breve.