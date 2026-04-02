Mais de 139 mil veículos devem trafegar pelas BRs 153 no Tocantins

Em todo o trecho, entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins, 100% das equipes operacionais estarão disponíveis para atender o usuário em caso de emergência. Dias com os maiores volumes previstos serão quinta (02), sexta (03) e domingo (05). Durante o período, as obras seguirão o cronograma previamente definido em conjunto com a PRF. Pare e siga: Entre Talismã (km 801) e Aliança (km 622): obras até 15h no dia 02/04; no dia 03/04 obras a partir de 12h. No dia 04/04 trabalhos ocorrem normalmente e no dia 05/04 obras até 16h.

Por Redação

O feriado prolongado de Páscoa terá aumento significativo no volume de veículos nas rodovias administradas pela Ecovias Araguaia. Ao todo, entre quinta (02) e domingo (05), mais de 550 mil veículos devem percorrer as BRs 153, 414 e 080, entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins.

Em Goiás, entre Anápolis e Porangatu, o fluxo deve chegar a mais de 420 mil veículos. Os dias com maiores movimentos serão quinta-feira (02) – com expectativa de mais de 119 mil – e sexta (03) – cerca de 105 mil veículos percorrendo o trecho concessionado.

No Tocantins, entre Alvorada e Aliança, o volume ultrapassa 139 mil veículos, com os maiores movimentos sendo registrados na quinta-feira (02) e no domingo (05), são esperados mais de 35 mil veículos transitando nas rodovias.

OBRAS COM ‘PARE E SIGA’

Ao longo do feriado prolongado, as obras com ‘pare e siga’ serão realizadas conforme programação e trechos abaixo, definidos em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal:

– BR-153/GO, entre Anápolis (km 444) e Rialma (km 285), e na BR-414/GO, entre Anápolis e Vila Propício: obras até 14h no dia 02/04; no dia 03/04 obras liberadas a partir de 14h. No dia 04/04, trabalhos ocorrem normalmente e sem obras com interdição no dia 05/04.

– BR-153/GO, entre Rialma (km 284) e Porangatu (km 0 ), e BR-080/GO, entre Vila Propício (km 94) e Uruaçu (km 181): obras até 15h no dia 02/04; sem obras com interdição entre os dias 03 e 05/04.

– BR-153/TO, entre Talismã (km 801) e Aliança (km 622): obras até 15h no dia 02/04; no dia 03/04 obras a partir de 12h. No dia 04/04 trabalhos ocorrem normalmente e no dia 05/04 obras até 16h.

APOIO OPERACIONAL

Em todo o trecho, 100% das equipes operacionais estarão disponíveis para atender o usuário em caso de emergência. Para acionar a concessionária, basta entrar em contato pelo 0800 153 0 153 (disponível para ligações e WhatsApp) ou pelo SOS Araguaia – www.sos.eco.br

Ao longo dos 850,7 km de concessão, as BRs 153, 414 e 080, entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins, possuem um moderno sistema de monitoramento, com uma câmera a cada 2 km e um total de 533 dispositivos. São equipamentos do tipo PTZ, de alta tecnologia, (com DAI) e zoom óptico de 40 vezes, resultado de um investimento de R$ 50 milhões.

“O sistema de monitoramento (CFTV) visa acompanhar em tempo real todo o tráfego na rodovia, acelerando o tempo de atendimento em caso de emergência. Nosso objetivo, portanto, é atuar na segurança dos motoristas, prevenção de acidentes e, consequentemente, salvar vidas”, ressalta Luan Ferreira Pavide, gerente de atendimento ao usuário da Ecovias Araguaia.

A concessionária dispõe de 19 Bases de Serviços Operacionais (BSOs) e as assistências aos usuários são disponibilizadas por 408 profissionais e uma frota de 55 veículos, sendo 20 ambulâncias – 4 delas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis; quatro caminhões de resgate de animais; quatro caminhões de combate a incêndio; 11 viaturas de inspeção e dez guinchos leves e seis guinchos pesados. Nove das bases também contam com serviços exclusivos e funcionam 24 horas, com sanitários, fraldários, estacionamento e serviço de autoatendimento. Para o feriado, a concessionária disponibiliza ainda guinchos leves extras.

PPD

Além disso, a concessionária disponibiliza também dois Pontos de Parada e Descanso de Caminhoneiros (PPDs), instalados em Talismã (TO) e Uruaçu (GO).

Os espaços servem a categoria profissional diariamente, 24 horas. Nos locais, é permitido o tempo de permanência de até 12 horas contínuas, a cada período de 24h. O PPD de Uruaçu conta com 78 vagas de estacionamento para caminhões, e o de Talismã, 81.

Localização:

• PPD 1 – km 801 da BR-153, sentido Aliança do Tocantins, em Talismã (TO);

• PPD 2 – km 211 da BR-153, sentido Anápolis (GO), em Uruaçu (GO).

Cuidados antes de pegar a rodovia

Para garantir que o feriado seja uma experiência segura e tranquila, é necessário que motoristas e passageiros sigam regras básicas de segurança. Entre elas: sempre usar o cinto de segurança, não utilizar o telefone enquanto dirige e jamais misturar álcool e direção.

Além disso, é importante garantir a revisão preventiva de seu veículo. Para isso, verifique todos os sistemas do carro, como freios, motor e direção, e todos os itens básicos e de segurança, como lanternas, pneus e nível de óleo. Caso perceba algum defeito, leve o veículo a um mecânico de confiança.

O uso de cadeirinhas infantis adequadas também é indispensável. Crianças de até 10 anos devem andar no banco traseiro do veículo com cinto de segurança e na cadeirinha indicada para a faixa etária – para bebês de até um ano, deve ser usado o bebê conforto; de um ano até 4 anos, deve ser utilizada a cadeira de auto; e, para crianças de 4 a 10 anos, o assento de elevação é obrigatório.

Para quem percorre as rodovias no centro-norte brasileiro, este período requer atenção redobrada. Isso porque, com o período de chuvas, os motoristas devem tomar precauções adicionais que garantirão a segurança ao longo do trajeto.

Ao longo do trecho, as rodovias estão em perfeito estado de conservação. Ainda assim, não dá para arriscar, principalmente, caso o condutor se depare com chuva ou neblina nas rodovias.

Em caso de chuva forte ou neblina, o motorista deve parar no acostamento somente em caso de emergência ou impossibilidade de continuidade da viagem até um ponto de apoio seguro que permita a respectiva parada. Caso seja indispensável seguir viagem nessas condições, recomenda-se a utilização de faróis de neblina ou farol baixo. Também é importante assegurar o perfeito funcionamento do ar-condicionado, pois pode facilitar para desembaçar os vidros.