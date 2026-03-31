Leo Barbosa rebate críticas e destaca avanços na educação e infraestrutura do Tocantins

Em forte discurso na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) nesta terça-feira, 31, o deputado estadual Leo Barbosa (Republicanos) rebateu críticas da oposição e defendeu o legado da gestão estadual, citando avanços em áreas como infraestrutura, segurança pública e educação. O parlamentar destacou que o Tocantins alcançou a marca de melhor educação da região Norte, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Por Redação

Durante sua fala, Leo Barbosa confrontou o deputado Júnior Geo, afirmando que a retórica da oposição ignora resultados concretos entregues à sociedade. Entre os destaques, o deputado mencionou a construção da nova ponte de Porto Nacional e o cumprimento de cronogramas de manutenção de estradas, que sofreram interrupções apenas no período em que Laurez Moreira esteve como governador interino.

“Ninguém engana o povo por muito tempo. Se o Governo tem mais de 70% de aprovação, é porque o povo reconhece o que a oposição não consegue enxergar”, afirmou.

O deputado deu ênfase ao PROFE (Programa de Fortalecimento da Educação), projeto que premia escolas e municípios por desempenho. Ele relembrou que a oposição votou contra a medida que foi fundamental para o reconhecimento nacional do estado. “Graças a essa política pública do Governador, é que nós fomos Selo Ouro do MEC e eleita a melhor educação do Norte do país. Imagina se o Governador não tivesse o perfil de gestor, que educação nós teríamos?”, questionou.

Leo também citou a valorização das forças de segurança, mencionando a correção das promoções na Polícia Militar e a implementação de planos de cargos e carreiras para os servidores públicos.

O deputado finalizou reforçando que, embora o estado ainda enfrente desafios, o avanço é nítido e as críticas serão respeitadas, mas que manterá a defesa do projeto político em que acredita. “A crítica pertinente nós vamos entender e vamos respeitar, mas a hipocrisia e a canalhice”, concluiu.