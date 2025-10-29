Luciano Hang visita Araguaína em busca de área para possível loja da Havan

da redação

As políticas públicas que transformam Araguaína em um verdadeiro polo de desenvolvimento econômico não param de gerar resultados. Agora é a grande loja de departamento Havan que está prospectando uma área na cidade para montar uma unidade com capacidade de gerar cerca de 200 empregos.

Nesta terça-feira, 28 de outubro, o próprio presidente da empresa, Luciano Hang, esteve em Araguaína à procura desse terreno. Em conversa com o prefeito Wagner Rodrigues, Hang se disse impressionado com a cidade e elogiou toda a infraestrutura montada pela gestão municipal. “Parabéns pelo seu trabalho, inovação, acreditar no município, investir no município, abrir ruas, avenidas, deixando tudo lindo”, ressaltou o empresário.

No diálogo, Hang e Wagner ainda ressaltaram que os investimentos públicos foram feitos com preservação do meio ambiente. O empresário foi categórico ao salientar sua tranquilidade com a possibilidade de investir na cidade. “O que eu vi hoje aqui me deixa tranquilo para a gente procurar algo, um terreno lindo, maravilhoso, fazer uma loja linda, com 200 empregos, Estátua da Liberdade, que é a marca da Havan, e trazer mais alegria para o povo da Araguaína”, pontuou.

Proliferação de investimentos

Com a possível chegada da Havan, Araguaína intensifica um ciclo positivo de recepção de investimentos que alcança várias áreas: comércio, construção civil, indústria e atacado.

Na construção, a empresa M-21 está em fase adiantada com o Edifício Riviera Home Resort, que terá 80 apartamentos, distribuídos em seus 30 andares, além de cinco coberturas. Ela também entregou o Edifício Lake 21, condomínio vertical de luxo na Via Lago de 23 andares, com foco em moradias de alto padrão, começou a construção do Edifício Vértice, que terá 198 apartamentos, distribuídos em 20 andares, com uma média de 11 unidades por andar.

Esse projeto é voltado para locações por temporada e para moradia, com apartamentos compactos e funcionais. A construtora também lançou o Residencial Flor de Lins, que terá 128 unidades, todas já vendidas na planta. Outras construtoras também têm investimentos na cidade.

Assaí Atacadista

No setor de grandes supermercados, o Assaí Atacadista, localizado na Avenida Filadélfia, bairro Senador, está com obras a todo vapor e a previsão de inauguração é para dezembro. O estabelecimento vai gerar 300 empregos, com oportunidades em diversas áreas: operadores de caixa, repositores, açougueiros, auxiliares de depósito e administrativos, entre outras funções.

Shopping consolidado

O Lago Center Shopping, localizado às margens do Lago Azul, completou um ano de funcionamento, com infraestrutura para receber lojas e serviços. O local já passou das 100 lojas implantadas e já gera cerca de mil empregos diretos e atração constante de franquias de renome nacional.

Distrito Industrial crescendo

O Distrito Industrial de Araguaína tem, atualmente, 31 empresas em funcionamento que geram 1.400 empregos diretos e mais 1.000 indiretos. Porém, outras 6 empresas estão em fase de instalação e, juntas, vão gerar mais 530 empregos diretos.

Para 2026, a Prefeitura de Araguaína projeta o lançamento de mais 300 lotes industriais que estarão disponíveis para a instalação de novas empresas, com capacidade de gerar mais empregos e rendas na cidade.

Mais de 11 mil novos empregos em menos de 5 anos

Os números oficiais, obviamente, mostram essa realidade. De janeiro de 2021 até agosto de 2025, Araguaína já gerou mais de 11 mil novos empregos formais, conforme dados disponíveis no sistema do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil (Caged). O crescimento no período é de 38%, superior aos 32% registrados no Tocantins e aos 24% do Brasil.

Mesmo faltando computar mais quatro meses de 2025, a média de geração de novos empregos por ano já supera os 2,2 mil. “Nós fizemos uma política de atração de investimentos muito forte, favorecendo tanto quem já estava na cidade, que pode ampliar os seus negócios, como quem quis trazer um empreendimento. O resultado está aí, saímos de uma base de menos de 30 mil empregos formais, para superar os 40 mil agora”, ressaltou o prefeito Wagner.

O gestor projeta que, com as obras estruturantes em andamento na cidade, além da volta de voos comerciais, a tendência é uma expansão ainda maior da economia. “Temos qualidade de vida, poder público sério, boa infraestrutura, localização e um povo trabalhador. Somos referência nacional em diversas áreas e trabalhamos muito para manter isso. Tenho certeza de que, daqui em diante, é só para frente, não há mais ré”, concluiu prefeito.

Números de empregos em Araguaína (Dados do Caged)

2025 (até agosto): 1.217

2024: 2.160

2023: 2.447

2022: 2.394

2021: 2.862

TOTAL: 11.080

(Por Mara Santos | Foto: André Alves)