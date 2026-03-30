Palmas no topo do ranking: 9 colisões contra postes de energia em 2026

O Tocantins registrou 59 colisões contra postes de energia nos três primeiros meses de 2026, afetando 53.552 unidades consumidoras. Palmas concentra o maior número de casos, com nove registros, segundo dados da Energisa Tocantins.
Acidente no trânsito comprometem rede elétrica e geram custos elevados na capital tocantinense
A Energisa Tocantins divulgou dados que posicionam Palmas como líder em colisões contra postes de energia no estado neste ano. Os nove incidentes na capital superam Marianópolis (três casos) e municípios como Porto Nacional, Sandolândia, Gurupi, Araguaína, Nova Rosalândia, Formoso do Araguaia, Guaraí e Taguatinga (dois casos cada).
A companhia normaliza o fornecimento com rapidez na maioria dos episódios, graças a manobras remotas no Centro de Operações Integrado. “Isolamos a área danificada e redirecionamos a carga, o que evita interrupções prolongadas para os clientes. O reparo completo leva em média quatro horas”, afirma Anderson Vieira, coordenador do centro.
Os acidentes afetam serviços essenciais, como saúde, educação e comércio. Os custos de reposição de postes e rede ficam a cargo do motorista responsável e variam até R$ 35 mil, conforme a extensão dos danos.
Riscos à segurança incluem choques com cabos energizados. A recomendação é permanecer no veículo, acionar o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 721 3330), e manter distância. Orientações principais:
- Evitar contato com postes ou fios.
- Não aproximar em caso de chuva ou água.
- Aguardar equipes especializadas.
- Não usar objetos metálicos na área.
- Alertar outros sobre o risco.
- Respeitar limites de velocidade e leis de trânsito.
Palmas ocupa o primeiro lugar no ranking devido a falhas no trânsito local, como excesso de velocidade e falta de manutenção viária. A concentração de casos exige ação integrada entre prefeitura, Energisa e Polícia Militar para fiscalizar vias críticas e educar motoristas. Sem medidas preventivas, os prejuízos financeiros e interrupções recorrentes minam a qualidade de vida urbana e sobrecarregam os cofres públicos.