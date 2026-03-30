Palmas no topo do ranking: 9 colisões contra postes de energia em 2026

O Tocantins registrou 59 colisões contra postes de energia nos três primeiros meses de 2026, afetando 53.552 unidades consumidoras. Palmas concentra o maior número de casos, com nove registros, segundo dados da Energisa Tocantins.

Por Wesley Silas, com informações da Energisa

Acidente no trânsito comprometem rede elétrica e geram custos elevados na capital tocantinense

A Energisa Tocantins divulgou dados que posicionam Palmas como líder em colisões contra postes de energia no estado neste ano. Os nove incidentes na capital superam Marianópolis (três casos) e municípios como Porto Nacional, Sandolândia, Gurupi, Araguaína, Nova Rosalândia, Formoso do Araguaia, Guaraí e Taguatinga (dois casos cada).

A companhia normaliza o fornecimento com rapidez na maioria dos episódios, graças a manobras remotas no Centro de Operações Integrado. “Isolamos a área danificada e redirecionamos a carga, o que evita interrupções prolongadas para os clientes. O reparo completo leva em média quatro horas”, afirma Anderson Vieira, coordenador do centro.

Os acidentes afetam serviços essenciais, como saúde, educação e comércio. Os custos de reposição de postes e rede ficam a cargo do motorista responsável e variam até R$ 35 mil, conforme a extensão dos danos.

Riscos à segurança incluem choques com cabos energizados. A recomendação é permanecer no veículo, acionar o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 721 3330), e manter distância. Orientações principais:

Evitar contato com postes ou fios.

Não aproximar em caso de chuva ou água.

Aguardar equipes especializadas.

Não usar objetos metálicos na área.

Alertar outros sobre o risco.

Respeitar limites de velocidade e leis de trânsito.