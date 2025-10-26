Ônibus de turismo cai no Rio Tocantins ao entrar em balsa

da redação
Um ônibus de turismo caiu no rio Tocantins após apresentar problemas nos freios ao entrar em uma balsa na região da beira-rio, em Tocantinópolis. Um motorista de 43 anos estava dormindo no bagageiro e ficou preso no veículo. Segundo a Polícia Militar, o corpo dele foi encontrado pelos bombeiros na manhã deste domingo (26).
O acidente foi registrado na madrugada de domingo, por volta da 0h20, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, que dá acesso à balsa. Segundo a PM, o veículo teve problemas nos freios ao entrar na embarcação, rompeu a grade de proteção e caiu no rio Tocantins.
O ônibus transportava 48 passageiros e dois motoristas. Conforme a polícia, um homem de 31 anos e uma criança de 7 anos tiveram ferimentos leves. O outro motorista conseguiu escapar pelas janelas, apresentando lesões leves.
Já os outros passageiros conseguiram sair do veículo com auxílio de barqueiros e funcionários da empresa que operava a balsa.
A Polícia Militar informou que isolou a área, prestou apoio às vítimas e acionou o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil e a perícia técnica para os procedimentos cabíveis.
O Corpo de Bombeiros, com apoio de uma empresa privada, atua na retirada das bagagens dos passageiros de dentro do veículo. Segundo a PM, o gerente da empresa de transporte iniciou as tratativas para providenciar um guincho para a remoção do ônibus, que permanece parcialmente submerso no Rio Tocantins.
A balsa envolvida no acidente está parada em Porto Franco (MA), cidade que faz divisa com o Tocantins, para a realização dos procedimentos periciais e o cumprimento de protocolos da Marinha.
A travessia entre os dois estados é realizada por outras duas balsas.