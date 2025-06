Detran/TO explica o que fazer ao se deparar com fumaça na pista e destaca as penalidades por ações humanas como multas e penas de até seis anos de reclusão

Além do impacto ao meio ambiente e à saúde humana, as queimadas representam também um risco a segurança dos motoristas no trânsito. Reduzir a velocidade, fechar as janelas antes de passar por queimadas, faróis baixos e faróis de neblina e manter distância segura entre os veículos são algumas recomendações. O Detran/TO alerta ainda sobre as penalidades de incêndios provocados por ações humanas, a exemplo das fogueiras e queimas de lixo feitas às margens da rodovia e o descarte de bitucas de cigarro em áreas de vegetação seca e lembra que, de acordo com o art. 250 do Código Penal, atear fogo ou causar incêndio nas margens da rodovia é crime ambiental, com multa e pena prevista de três a seis anos de reclusão.

Por Redação

O período de estiagem no Tocantins chegou e com ele a ocorrência de queimadas e incêndios no estado. Nesta época do ano, esses fenômenos se intensificam por fatores climáticos (vento e calor) e pelo uso indiscriminado do fogo. Além do impacto ao meio ambiente e à saúde humana, as queimadas causam prejuízos à infraestrutura viária e representam um risco à segurança dos motoristas nas rodovias.

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) orienta aos condutores como proceder em caso de queimadas à beira das rodovias, que venham a comprometer a visibilidade dos motoristas, a aderência dos pneus devido à fuligem e aos detritos espalhados pelo fogo, e a segurança no trânsito, e alerta também quanto à responsabilidade de quem descartar resíduos nas pistas.

Orientações

Caso se depare com focos de fogo e fumaça próximos a rodovia, siga as seguintes orientações de segurança:

Reduza a velocidade

Ao reduzir a velocidade, o condutor aumenta seu tempo de reação, podendo tomar decisões seguras e manter o controle do veículo. Em caso de baixa visibilidade, com a velocidade reduzida, o motorista consegue frear e desviar de obstáculos rapidamente e evitar sinistros de trânsito.

Feche as janelas antes de passar por queimadas

Ao fechar a janela, o condutor evita a inalação de fumaça tóxica, que por sua vez, pode causar irritação respiratória, asfixia, ataque de asma, mal-estar e confusão mental. Para evitar que a fumaça entre por outras partes do veículo, o Detran/TO recomenda que ligue o sistema de recirculação de ar do veículo, que impede a entrada da fumaça externa no interior do carro.

Use os faróis baixos e faróis de neblina

Em uma situação com muita fumaça densa, os faróis baixos permitem ao condutor iluminar a estrada sem refletir na fumaça, melhorando a visibilidade a todos os motoristas da pista, principalmente aos que vêm do lado contrário. Os faróis de neblina servem para cortar a neblina e a fumaça, o que garante uma visão melhor do trânsito.

Distância segura entre os veículos

Em casos de você estar atrás de outros veículos, certifique-se de manter uma distância segura a fim de evitar colisões. Essa distância deve ser maior em relação às condições normais a fim de garantir um espaço maior para manobras de emergência, caso o carro da frente pare repentinamente ou em decorrência de qualquer outro imprevisto. O Detran/TO recomenda pelo menos 50 metros.

Pare caso perceba que é necessário

Se mesmo com a velocidade reduzida, janelas fechadas, uso dos faróis e distância entre os veículos, você perceber que a visibilidade ainda é baixa e não se sente seguro para seguir, a orientação é parar. Procure um local seguro, fora da via e distante do fogo.

Penalidades

Os incêndios são provocados, majoritariamente, por ações humanas, a exemplo das fogueiras e queimas de lixo feitas às margens da rodovia e o descarte de bitucas de cigarro em áreas de vegetação seca. Um único cigarro jogado por um condutor ou passageiro de um carro é capaz de causar um incêndio de grandes proporções.

Atirar ou abandonar objetos e substâncias na via é uma infração de trânsito, com multa no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme estabelece o art. 172 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Vale lembrar que, de acordo com o art. 250 do Código Penal, atear fogo ou causar incêndio nas margens da rodovia é crime ambiental, com multa e pena prevista de três a seis anos de reclusão.

Texto: Gabriel Moraes / Governo do Tocantins