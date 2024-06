Diretores e Coordenadores da Rede Estadual de Gurupi fortalecem práticas pedagógicas em encontro integrado

Por Redação

Na segunda-feira, 10 e na terça-feira, 11, o Centro de Ensino Médio de Gurupi sediou o Monitoramento Formativo Integrado, um encontro que reuniu técnicos da Secretaria de Educação do Estado e da Superintendência Regional de Educação de Gurupi com o propósito de oferecer suporte e fortalecer as atividades educacionais na região.

No primeiro dia do evento, 32 técnicos da equipe de assessoria pedagógica do SER estiveram presentes. Além desses, outros 11 colaboradores, incluindo diretores e coordenadores pedagógicos de três escolas estaduais – Colégio Estadual Positivo, Escola Estadual Girassol de Tempo Integral José Seabra Lemos e Escola Dr. Joaquim Pereira da Costa – participaram ativamente.

Essa formação visa aprimorar a gestão escolar com ênfase na melhoria da qualidade da educação na rede estadual, promovendo uma escuta ativa que aproxima as unidades escolares do trabalho da gestão, com foco nos resultados alcançados.

Durante o evento, a Gerente de Desenvolvimento e Monitoramento Pedagógico da Seduc, Glauce Gomes, abordou a importância da formação docente, destacando a relevância do monitoramento integrado. Segundo ela, o objetivo é apoiar a superintendência regional e demais setores pedagógicos que atendem as escolas estaduais, criando um ambiente colaborativo e de constante melhoria.

“Nosso foco é o monitoramento integrado, onde estamos formando e auxiliando a superintendência regional, bem como os outros setores pedagógicos que atendem às escolas estaduais da rede”.

O monitoramento integrado vai além da simples supervisão. Seu propósito é fortalecer as práticas das escolas, identificando necessidades e propondo ações para aprimorar o trabalho desenvolvido. Dessa forma, busca-se tornar os esforços mais significativos, com ênfase nos resultados da aprendizagem.