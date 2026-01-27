Dois homens são presos em agência bancária suspeitos de tentar fraude de R$ 380 mil com documentos falsos de servidores do TO

Prisão em flagrante ocorreu em agência do Sicoob, no Jardim Aureny III, em Palmas; dupla é investigada por integrar esquema de fraudes financeiras com uso de dados de servidores públicos estaduais

Por Wesley Silas

Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (27) dentro de uma agência bancária do Sicoob, no Jardim Aureny III, região sul de Palmas, suspeitos de tentar aplicar um golpe de aproximadamente R$ 380 mil utilizando documentos falsos de servidores públicos estaduais.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Tocantins (FICCO/TO), com participação da Polícia Civil e apoio da Força Tática da Polícia Militar, da unidade de inteligência da Polícia Federal em Araguaína e da inteligência da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a FICCO, no momento da abordagem um dos suspeitos tentava contratar uma operação financeira em nome de um servidor estadual, usando documentação falsa. O outro homem, segundo a polícia, dava suporte direto à tentativa de fraude dentro da agência.

Os dois foram detidos no local e levados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Dracco), onde o flagrante foi lavrado. Durante as diligências, as equipes apreenderam um veículo, documentos falsificados e contratos que teriam sido utilizados para viabilizar o golpe.

Os suspeitos foram autuados pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e tentativa de estelionato (art. 171 combinado com art. 14, inciso II, do Código Penal).

Após os procedimentos na delegacia, os presos devem ser apresentados ao Poder Judiciário, que decidirá sobre a manutenção da prisão e demais medidas judiciais.

A FICCO/TO é formada pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Tocantins e atua em investigações contra grupos envolvidos em crimes organizados no estado.