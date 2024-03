EDITAL DE CITAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PRAZO DE 20 DIAS

CITANDO : JALME SOUZA FERNANDES JUNIOR. OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0003889-24.2017.8.27.2722, Execução de Título Extrajudicial que lhe move GURUMÁQUINAS GURUPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 00896274000100, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor do pedido de desconsideração da pessoa jurídica para, conforme arts. 133 do CPC e seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer provas cabíveis. Sendo todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ . 39.182,94 . E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 23 de Fevereiro de 2024.