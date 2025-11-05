Eduardo Fortes comemora aprovação do PCCR da Educação em que teve voto favorável

Deputado votou pela aprovação do projeto e destacou que reajuste é fruto do diálogo iniciado na gestão do governador Wanderlei Barbosa com os profissionais da educação.

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes votou favoravelmente, nesta terça-feira, 4, ao novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Educação, aprovado durante sessão na Assembleia Legislativa. A proposta representa uma das maiores atualizações salariais para os profissionais da rede pública estadual dos últimos anos.

Fortes destacou que a medida é resultado de um processo de escuta e construção coletiva liderado pelo governador afastado, Wanderlei Barbosa.

“Esse avanço é fruto de um diálogo respeitoso com a categoria. A valorização dos profissionais da educação é um compromisso nosso, e esse reajuste garante mais reconhecimento a quem faz a diferença no presente e no futuro do Tocantins”, afirmou o parlamentar.

Reajuste

De acordo com o novo PCCR, os professores da educação básica (nível I) continuam com salário inicial de R$ 6.130,70, mas o teto da carreira passa de R$ 8.740,81 para R$ 13.807,51. Já no nível IV, os salários variam de R$ 7.939,43 (inicial) a R$ 17.881,13 (final).

A atualização também contempla os quadros de referência de professor normalista, do magistério indígena e de assistente técnico-administrativo em educação, com ganhos proporcionais. O impacto atinge toda a rede estadual e representa um novo momento de valorização para a educação tocantinense.