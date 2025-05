Em Fórum, governador Wanderlei Barbosa reforça parceria com ministro Jader Filho para fortalecer políticas de habitação no Tocantins

Ocorre no Palácio Araguaia e vai até esta sexta-feira, 30, o 8º Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), reunindo autoridades políticas, especialistas e empresários

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou a importância da cooperação com o Governo Federal para a implementação de políticas habitacionais, durante a abertura do 8º Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), realizado no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas. O evento, que ocorre nesta quinta-feira, 29, e na sexta-feira, 30, com apoio do Governo do Tocantins, conta com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e reúne autoridades e especialistas para debater as estratégias de fortalecimento da indústria da construção civil; a ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida; e o desenvolvimento socioeconômico das regiões Norte e Nordeste.

“Trabalhamos para o desenvolvimento do Tocantins em todas as áreas. Aqui, no nosso estado, a maioria dos municípios são pequenos e ainda temos uma demanda habitacional relevante nessas cidades. Então, contamos com o apoio do Governo Federal. Por isso, a presença do ministro Jader Filho é muito significativa. Precisamos construir um projeto conjunto de habitação para atender às necessidades do nosso território. Alguns já estão em andamento e outros já foram realizados, mas este esforço precisa ser contínuo. Quero fazer um apelo ao ministro Jader para que olhe, com mais atenção, para a inclusão do Tocantins de forma mais efetiva nesses projetos”, destacou o chefe do Executivo, ao reforçar a importância do trabalho conjunto entre os entes federativos.

Em seu discurso, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, também enfatizou a importância do trabalho em conjunto para a expansão das políticas habitacionais no país. “Estamos batendo o recorde histórico do Minha Casa, Minha Vida, e isso só é possível graças à integração de esforços. A política pública no Brasil, hoje em dia, é a soma do trabalho conjunto dos municípios, dos estados e do Governo Federal em um único programa. Já alcançamos 1,5 milhão de casas contratadas e vamos encerrar o ano com 2 milhões. Isso nos permitirá chegar ao fim do governo Lula com três milhões de moradias, superando todos os recordes anteriores do Minha Casa, Minha Vida. Nada disso seria possível sem a colaboração e o papel fundamental dos governadores, que acreditaram no programa. Mais de 50% de tudo o que foi lançado no setor imobiliário do país em 2024 foi responsabilidade do programa. Isso demonstra a força e a importância da união em torno de um objetivo comum”, ressaltou o ministro Jader Barbalho Filho.

O titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, afirmou o empenho do governo estadual para apoiar a realização do evento em Palmas.

“É uma honra para o Tocantins sediar um evento tão estratégico para o setor da construção civil. Com o apoio do governador Wanderlei Barbosa, a Sics se dedicou para garantir a estrutura necessária ao fórum, que promove debates fundamentais para o desenvolvimento urbano e econômico da nossa região”, informou o gestor.

Programação

O 8º Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) integra uma programação intensa durante esta quinta-feira, 29, e na sexta-feira, 30. Nesta quinta-feira, 29, a agenda inclui debates sobre temas estratégicos para o setor imobiliário e de obras, como gestão pública; investimentos na primeira infância, como elemento transformador; os desafios da incorporação imobiliária; o programa Minha Casa, Minha Vida; e o papel das políticas públicas de habitação na redução das desigualdades nas regiões Norte e Nordeste. Já nesta sexta-feira, 30, o encontro segue com discussões sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como pilar da habitação de interesse social; obras públicas; e o impacto da mineração no Tocantins e seus efeitos na indústria da construção. O encerramento será dedicado ao debate sobre o desenvolvimento urbano e humano nas cidades.

“Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa, que prontamente atendeu ao meu pedido com competência e nos apoiou na realização do fórum. Esse apoio foi fundamental para a concretização de um evento tão representativo para o nosso setor. Com o suporte da Sics [Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços], conseguimos organizar toda a estrutura necessária para este encontro, que é fundamental para a apresentação de demandas e debates”, destacou o presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), Marcos Holanda.

Durante o fórum, especialistas, representantes do setor e autoridades debatem medidas para fortalecer a área da construção civil, reconhecendo sua importância estratégica para o avanço socioeconômico e ambiental. A articulação do segmento é fundamental para ampliar a oferta de empregos, potencializar a economia e incentivar práticas sustentáveis. Com foco na superação das desigualdades regionais, o seminário também destaca a necessidade de atenção ao desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste.

Sobre o FNNIC

Criado em 1988, o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) mobiliza construtores e incorporadores dos estados Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, bem como autoridades para debater temas pertinentes à atividade econômica sob o aspecto financeiro e de geração de emprego e renda.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins