Em Gurupi, governador Laurez Moreira entrega pavimentação do Trevo da Praia e assina Ordem de Serviço para novo projeto de infraestrutura na região

Ageto vai elaborar o projeto executivo para pavimentação entre o Distrito Industrial de Gurupi e o entroncamento com a rodovia TO-365, uma extensão de 7,9 km. “Já determinei a licitação para ligar o Distrito Industrial de Gurupi até o Pé de Galinha, e também vamos elaborar o projeto para conectar Gurupi à cidade de Ipueiras”, anunciou o governador durante o ato que contou com a presença do senador Irajá Abreu, do deputado federal e pré-candidato ao senado, Vicentino Jr., os deputados estaduais Gutierres Torquato e Eduardo do Dertins e do Secretário de Esportes, Juarez Moreira.

O governador do Tocantins, Laurez Moreira, acompanhado da primeira-dama e desembargadora Ângela Prudente, entregou neste sábado, 15, a pavimentação asfáltica da TO-365, no trecho que liga o entroncamento da BR-153 ao povoado Trevo da Praia, em Gurupi, região sul do estado. A obra contempla 50,25 km de rodovia e recebeu um investimento total de R$ 75.567.432,14.

O chefe do Executivo ressaltou que a obra representa um marco para toda a região sul do Tocantins. “Hoje [sábado, 15] é um dos momentos mais felizes da minha vida, em que tenho a oportunidade de entregar uma obra que é um sonho de muitos anos na cidade de Gurupi e de toda a região. A estrada que liga Gurupi ao povoado Trevo da Praia é fundamental para o crescimento da nossa economia”, salientou.

Durante a solenidade, Laurez Moreira também assinou a Ordem de Serviço que autoriza a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) a iniciar a elaboração do projeto executivo para licitação do trecho de pavimentação asfáltica entre o Distrito Industrial de Gurupi e o entroncamento com a rodovia TO-365 (Pé de Galinha), com extensão de 7,9 km, incluindo drenagem superficial, sinalização viária e serviços complementares.

“Já determinei a licitação para ligar o Distrito Industrial de Gurupi até o Pé de Galinha, e também vamos elaborar o projeto para conectar Gurupi à cidade de Ipueiras. Essa integração vai fortalecer Gurupi como polo estratégico e abrir novos caminhos para o desenvolvimento do Tocantins”, pontuou o governador Laurez Moreira.

Durante a inauguração a reportagem do Portal Atitude entrevistou o governador Laurez Moreira, senador Irajá Abreu, do deputado federal e pré-candidato ao senado, Vicentino Jr., o deputado estadual Gutierres Torquato

O presidente da Ageto, Antonio Trabulsi Sobrinho, reforçou a importância da pavimentação da TO-365 para a população gurupiense.

“No semblante de cada pessoa aqui, eu vejo o quanto essa obra era desejada há muitos anos. É uma obra bem feita, que traz conforto, segurança e desenvolvimento para toda a região. Entregas como esta são sempre muito bem-vindas, porque representam avanço na vida das pessoas”, evidenciou.

Demanda histórica

A pavimentação da TO-365 incluiu os serviços de terraplanagem, drenagem, obras de arte corrente e programas ambientais. A entrega atende a uma demanda histórica da comunidade local, garantindo mais segurança viária, melhores condições de deslocamento e incentivo à economia regional.

O pecuarista Nero Tadeu possui uma propriedade na zona rural de Gurupi, 27 km do centro da cidade, onde cria e vende gado. São 18 anos morando na região e para ele a obra é uma transformação que impacta positivamente no cotidiano do homem do campo. “Vejo essa obra como algo revolucionário para nós que produzimos, seja essa produção de pequena ou média escala. Antes era muito difícil, não só para trabalhar, mas para viver o cotidiano na zona rural. Estamos muito satisfeitos com o asfalto”, celebrou.

Presenças

Também participaram do evento o senador Irajá; o deputado federal Vicentinho Júnior; deputados estaduais; secretários de Estado; prefeitos, vereadores de cidades vizinhas, comunidade local e demais autoridades.

