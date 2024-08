Escolas estaduais são destaques na evolução do Ideb nos anos finais do Ensino Fundamental

Comparados aos índices de 2021, unidades escolares de Formoso do Araguaia e Tocantinópolis tiveram evolução de 30%

Por Anne Deise Lopes/governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), tem intensificado esforços para a melhoria contínua da educação básica no estado. Recentemente, essas ações foram reconhecidas com a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, que revelou um crescimento significativo para o Tocantins.

O relatório, publicado no último dia 14 pelo Ministério da Educação (MEC), destaca a evolução dos índices de 2023 em relação ao ano de 2021 em três escolas tocantinenses nos anos finais do Ensino Fundamental: Escola Estadual Benedito Pereira Bandeira, de Formoso do Araguaia; Escola Estadual Padre Juliano Moretti, de Tocantinópolis; e Colégio Estadual Darcy Ribeiro, de Pugmil.

Formoso do Araguaia

Em Formoso do Araguaia, a Escola Estadual Benedito Pereira Bandeira, que faz parte da Superintendência Regional de Gurupi (SRE), teve um salto de crescimento no Ideb 2023. A escola passou de uma nota de 3,5, em 2021, para 5,0, em 2023, representando uma evolução de 30%.

O superintendente Regional, Antônio Carlos Pakalolo, celebra os índices e atribui os resultados ao empenho entre superintendência e unidades escolares. “Esse é o resultado de um esforço conjunto que envolve a conscientização dos alunos, dos profissionais da educação e até dos pais e responsáveis, demonstrando que a educação é a base de tudo e a verdadeira transformação”, destacou.

Pakalolo destacou, ainda, que a escola implementou uma série de ações para alcançar essa melhoria, como o reforço no acompanhamento pedagógico e o trabalho de monitoramento desenvolvido pelas equipes de supervisão.

Tocantinópolis

Outro exemplo de sucesso vem de Tocantinópolis, localizada na região do Bico do Papagaio. A Escola Estadual Padre Juliano Moretti também registrou um crescimento de 30% no Ideb 2023, alcançando a nota 5,0.

A diretora Georgiana Gomes da Silva destacou que o sucesso alcançado é resultado de rotinas de avaliação, como diagnósticos e provas do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), que foram importantes para identificar e reforçar as necessidades educacionais dos estudantes. “O trabalho começou no ano passado, com a equipe alinhando as ações necessárias para melhorar o nível de aprendizagem dos nossos estudantes. A escola adotou medidas como aulões e reforços em Língua Portuguesa e Matemática, além de promover avaliações para preparar os estudantes para exames externos”, explicou.

A gestora escolar ressaltou que o envolvimento da equipe escolar, o espírito de pertencimento e a colaboração com os pais e estudantes também foram fundamentais para alcançar os resultados.

Pugmil

O Colégio Estadual Darcy Ribeiro, localizado em Pugmil e pertencente à Superintendência Regional de Paraíso, foi outra unidade escolar que registrou avanços importantes. Os resultados apontam um crescimento de 28%, saindo da nota de 3,7, em 2021, para 5,2, em 2023.

As políticas educacionais da Regional se concentraram em duas linhas de atuação: melhorar o desempenho dos estudantes e garantir 100% de participação. Para isso, a equipe escolar lançou o projeto intitulado “Ideb: Eu sou o meu resultado”, que incluiu a oferta de aulas de reforço, material complementar e aplicação periódica de resultados.

A diretora da escola, Nilza Andrade Marinho, ressaltou a importância do empenho da comunidade escolar. “Motivar nossos estudantes e mostrar que eles são capazes era um dos objetivos principais. A participação efetiva dos pais e o apoio contínuo da Seduc foram fundamentais para o desempenho”, frisou.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, considera o resultado como um marco significativo para o Tocantins e destacou a importância do trabalho coletivo da comunidade educacional.

“Desde o início da nossa gestão, temos nos empenhado em adotar estratégias eficazes para a melhoria da qualidade da educação. Investimos na formação contínua dos nossos educadores, na modernização dos currículos e na adoção de novas metodologias pedagógicas que atendem às necessidades dos nossos estudantes. Os frutos desse trabalho começam a aparecer e é inspirador ver que nossas ações estão fazendo uma diferença real no desempenho das nossas escolas”, ressaltou.