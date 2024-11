Agora é lei: Tocantins passa a ter Semana do Hip-Hop

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, sancionou a Semana do Hip-Hop no Tocantins no calendário oficial do estado, a ser realizada anualmente entre os dias 6 e 12 de novembro, em alusão ao Dia Mundial do Hip-Hop. O objetivo é que as autoridades estaduais fomentem a realização e a divulgação de atividades culturais voltadas ao setor, como intervenções urbanas, oficinas, debates, palestras, graffiti, shows de rap, apresentação de DJs, beat box, slam, breaking e outras vertentes.

Para o desenvolvimento das ações, também ficou instituído que será criada uma comissão com membros da cultura hip-hop e de seus quatro elementos: grafite, break, MC e o DJ, com o poder público, além de garantir a participação feminina na semana estadual. A Lei nº 4.580 foi sancionada em 12 de novembro de 2024.

O secretário de Estado da Cultura, Tião Pinheiro, destacou que o ato sancionado pelo governador Wanderlei Barbosa faz justiça e reforça a importância cultural do movimento hip-hop tocantinense, que ganha potência e abre novas fronteiras entre as demais linguagens artísticas.

O produtor cultural e representante da Nação Hip Hop Brasil no Tocantins, Erval Benmuyal, ressalta que as discussões acerca do tema vêm do debate promovido pelo governo federal, que organizou um grupo de trabalho composto por representantes do movimento de todas as regiões do país para fomentar a arte e a cultura. “Políticas públicas como esta que cria a semana do hip-hop no Tocantins, bem como as outras propostas pelo movimento Hip-hop Tocantins, que tem avançado na sua formulação intersetorial, contribuem para o reconhecimento e a valorização de uma cultura local, linguagem e segmento cultural, que se caracteriza por uma manifestação da juventude periférica brasileira”, pontua.

Em 2023, a partir do Decreto Presidencial nº 11.784/2023, o hip-hop se tornou patrimônio cultural imaterial que apoia os cinco elementos fundamentais da cultura hip-hop: DJ, rap, grafite, break e conhecimento. “A lei estadual não se limita a ser simbólica, pois não só valoriza a cultura, mas também gera oportunidades para a juventude, promovendo inclusão social, educacional e cultural. Com o apoio dessas leis, o hip-hop tocantinense ganha mais visibilidade e potencial para crescer no cenário nacional”, enfatizou o rapper, produtor cultural e bboy desde 1993, Mano Wilson do Hip-Hop de Palmas.