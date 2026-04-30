Juiz federal do Tocantins, Ilan Presser, é aprovado para o CNJ e terá mandato até 2028

O juiz federal Ilan Presser, titular da Terceira Relatoria da Turma Recursal da Justiça Federal do Tocantins, foi aprovado, na quarta-feira (29), para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no biênio 2026-2028. Indicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado recebeu 61 votos favoráveis em Plenário, após ter seu nome avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Por Redação

Atualmente lotado em Palmas, Ilan Presser é graduado e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e possui trajetória consolidada no serviço público. Ele atuou como procurador da Fazenda Nacional entre 2008 e 2012 e ingressou na magistratura federal em 2012, como juiz substituto no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). No ano seguinte, passou a atuar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), onde se tornou juiz federal titular em 2015.

Além da atuação na magistratura, Presser exerce funções de destaque no Judiciário. Atualmente, é secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), membro do Comitê Nacional de Inteligência Artificial do CNJ e presidente da Associação dos Juízes Federais da 1ª Região.

O Conselho Nacional de Justiça é responsável pelo controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, além da fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Os conselheiros nomeados exercerão mandato até 2028.