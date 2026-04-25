Governo do Tocantins paga auxílio-alimentação com reajuste de 67% aos servidores estaduais neste sábado, 25

Benefício teve valor reajustado para R$ 500, alcança cerca de 20 mil servidores e reforça valorização, com foco nos que mais precisam

Da Redação

O Governo do Tocantins repassa, neste sábado, 25, o auxílio-alimentação dos servidores públicos estaduais já com o valor reajustado de 67% de aumento, ou seja, de R$ 300 para R$ 500. O benefício alcança cerca de 20 mil servidores em todo o estado, incluindo aqueles que passaram a ser contemplados com a atualização do limite salarial para até dois salários-mínimos (R$ 3.242), ampliando o alcance da política de assistência direta ao funcionalismo.

Criado em 2024, o auxílio-alimentação passou a integrar as ações estruturantes de valorização do servidor no Tocantins, com ampliação gradual do público atendido e do valor pago. A iniciativa considera a realidade dos servidores, especialmente aqueles em faixas salariais mais baixas, e busca garantir melhores condições de vida e segurança alimentar.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que o benefício vai além do apoio individual ao servidor, alcançando diretamente suas famílias. “Não é só um auxílio para o servidor, é para dentro de casa, para a família. A gente sabe que o alimento é sagrado e precisa estar na mesa de todos. Por isso, esse cuidado é permanente e segue como prioridade do nosso governo”, afirma.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, ressalta que o pagamento do auxílio-alimentação faz parte de um conjunto de ações que evidenciam o momento de valorização do servidor público estadual. “Vivemos um cenário de avanços importantes, com pagamentos de progressões e datas-bases e melhoria real na remuneração. Isso se soma à realização de concursos públicos e à ampliação de direitos, consolidando um trabalho contínuo de reconhecimento e fortalecimento do serviço público”, evidencia.

Os servidores contemplados com a ampliação da faixa salarial e que ainda não possuem o cartão de acesso ao benefício devem procurar o setor de Recursos Humanos (RH) do seu órgão na próxima semana, período em que os cartões devem estar disponíveis para retirada.

Texto: Camila Mitye/Governo do Tocantins