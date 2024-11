Assembleia homenageia o ex-senador João Ribeiro e entrega títulos de cidadãos tocantinenses

da redação

O ex-senador João Ribeiro foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) em Sessão Solene nesta quinta-feira, 28, com o título de “Cidadão Benemérito”. A honraria, oficializada pela lei 3.711/2020, registra os serviços relevantes do parlamentar ao Estado do Tocantins.

Durante o evento também foram homenageadas diversas personalidades com o Título de Cidadão Tocantinense. A honraria demonstra o reconhecimento do Poder Legislativo a atuação dessas pessoas que inspira mudanças positivas na sociedade, seja em diversas atividades, públicas ou privadas, desenvolvidas pelo bem comum do povo do Tocantins.

Em seu pronunciamento o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Amélio Cayres (Republicanos), destacou a importância da trajetória do senador João Batista de Jesus Ribeiro, nascido em 25/06/1954, em Campo Alegre (GO). Ele morreu em 2013, aos 56 anos, devido a complicações pulmonares decorrentes de um transplante de medula óssea. Ele cumpria seu segundo mandato no Senado (2002 e reeleito em 2010).

“Neste ato o Parlamento Tocantinense homenageia e reconhece a trajetória de um homem que dedicou toda sua carreira na vida pública a trabalhar e lutar pelo desenvolvimento e fortalecimento desse Estado”, disse Cayres.

Na sequência, os demais homenageados receberam os títulos após a execução do hino nacional e a apresentação do artista Thimerçuí Morais, que interpretou a canção de sua autoria “Calor Girassol”.

A solenidade foi marcada pela presença de autoridades políticas, amigos, familiares, demais convidados e por belas homenagens e palavras de reconhecimento à excelente atuação de cada homenageado.

Cidadãos Tocantinenses

João Batista de Oliveira e Marcino Pereira Lima (Janad Valcari)

José Vieira Neves (Zé da Pedra) (Claudia Lelis)

Jesiel Arnôld Moreira Martins (Gipão)

Peterson Queiroz de Ornelas (Léo Barbosa)

João Cleber Moura de Oliveira e Noemi Barreto Sales Zukowski – (Júnior Geo)

Luciano Coelho de Oliveira – in memoriam (Eduardo Mantoan)

Igor de Andrade Barbosa – (Nilton Franco)

Cinthia Alves Caetano Ribeiro Mantoan e Raimundo Nonato Brasil – (Vanda Monteiro)

Alessandra Bonfim Bacelar de Abreu Adrian e José Ribamar Mendes Júnior – (Valdemar Júnior)

Amilson de Freitas Lopes (Gipão)

Darlan Paes Feitosa (Nilton Franco)

Orivaldo Junior de Freitas Miranda (Moisemar Marinho)

Naria Leila Gomes Dias Lima (Wiston Gomes)

Fizeram uso da palavra os parlamentares Winston Gomes (PSD), Eduardo Mantoan (PSDB), Cláudia Lelis (PV) e Nilton Franco (Republicanos), além da prefeita de Palmas, Cinthia Alves Ribeiro, do secretário estadual de Parcerias e Investimento, Thomas Jefferson Teixeira (representando o governador Wanderlei Barbosa), a professora Noemi Barreto, a professora Ana Coelho (mãe de Luciano Coelho, in memoriam), o defensor público federal Igor de Andrade e o apóstolo Amílson de Freitas.

Todos foram unânimes em registrar e reconhecer a contribuição de cada homenageado, conforme suas áreas de atuação, para melhorias da qualidade de vida e bem-estar da sociedade tocantinense.