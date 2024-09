Carreta carregada de carvão pega fogo em rodovia no sul do estado

De acordo com os Bombeiros, a carreta saiu de Lagoa da Confusão e no trecho da TO-070, a parte das rodas começou a pegar fogo. As chamas se alastraram por todo o veículo. Por volta das 2h40 uma equipe deu início ao combate.

Parte da carga de carvão caiu na pista e quando os bombeiros chegaram, o motorista havia conseguido retirar o cavalo mecânico, que tem a parte da cabine e rodas de tração, que não foram atingidas pelas chamas.