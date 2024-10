Com shows nacionais, Praça dos Girassóis recebe programação de aniversário do Tocantins na sexta e sábado

da redação

Comemorado no sábado, 5, véspera das eleições municipais, o aniversário de 36 anos do Tocantins receberá a festa apenas nesta sexta-feira, 11, e sábado, 12, na Praça dos Girassóis. A programação promovida pelo governo estadual contará com Eduardo Costa, Calcinha Preto e Grelo entre as principais atrações, todas na segunda noite. O primeiro dia é voltado para o segmento gospel. A estimativa da Polícia Militar (PMTO) é que 30 mil pessoas prestigiem o evento.

O evento contará com mais de 300 policiais em atuação, além de tecnologias como drones e monitoramento por câmeras da Agência de Tecnologia da Informação do Estado (ATI). A operação é coordenada pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) e apoiada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), com execução do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM). O planejamento inclui a integração com outras forças de segurança. Ainda serão instalados detectores de metais na entrada dos shows, com inspeções realizadas por uma empresa terceirizada