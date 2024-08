Coordenação da Operação Shamar visa combater a violência contra a mulher

Da redação

O Coordenador Estadual da Operação Shamar, Coronel Álon Amaral e equipe, destacam as ações do “Dia D”, ocorrido recentemente, no último dia 07 de Agosto, data comemorativa ao 18° Aniversário da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340).

Várias ações, com forças integradas, foram realizadas no Estado. A principal delas aconteceu na cidade de Miracema do Tocantins, onde a Operação foi enriquecida com as ações da Primeira-dama do Estado do Tocantins, Karynne Sotero, que na oportunidade fez o lançamento do seu Projeto “Por todas as Marias”.

Os trabalhos se desenvolveram na sede da 6° Companhia de Polícia Militar (Miracema), no Colégio Militar Santa Terezinha e na Escola Estadual Oscar Sardinha.

O excelente projeto lançado pela primeira-dama, Karynne Sotero, potencializou as atividades da Operação Shamar, mobilizando a sociedade local, Secretarias Estaduais, como a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, bem como o Gabinete da Primeira-dama. Na oportunidade, foram realizadas ações educativas, palestras, panfletagem e conscientização de todos os envolvidos e da sociedade local.

Destaca-se também toda a organização e o envolvimento da Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha, Comandada pela Major Roberta, quem vem desenvolvendo um excelente trabalho, já há alguns anos, no combate à todos os tipos de violência contra a mulher.

Na sua fala a Primeira-dama do Estado, Karynne Sotero, agradeceu a receptividade do seu projeto pela Operação Shamar e destacou o trabalho, a seriedade, o comprometimento e parceria que o Comandante Geral da PMTO e Secretário de Estado, Coronel Barbosa, assim como o Secretário de Segurança Dr. Wlademir Mota, tem voltado a essas ações de enfrentamento a todo tipo de violência praticado contra as mulheres. Ainda parabenizou a Coordenação Estadual da Operação Shamar pelo excelente trabalho realizado no Estado do Tocantins.

Aproveitando a oportunidade o Coordenador Estadual da Operação, Coronel Álon Amaral, convidou toda a equipe de trabalho participante como forma de reconhecimento pelo excelente desempenho dos profissionais envolvidos nas ações da mesma. Durante sua fala o Coronel Álon Amaral também enalteceu as ações do Governo do Estado do Tocantins em apoio a Operação Shamar, através da Polícia Militar do Tocantins e da Secretaria de Segurança Pública, bem como a valorosa iniciativa da Primeira-dama Estadual em criar o projeto que está colaborando ativamente nos trabalhos desenvolvidos durante esse período em que a Operação se encontra vigente.

Participaram ainda do evento a representante da Defensoria Pública Estadual, Defensora Pública-geral do Estado, Sra Estellamaris Postal e a Superintendente de Políticas Educacionais da Seduc, Sra Márcia Brasileiro, representando o Secretário de Estado da Educação, Sr. Fábio Vaz.

A Operação Shamar, cujo nome tem origem hebraica e se refere ao ato de guardar, vigiar ou proteger, tem como objetivo reforçar, durante todo o mês de agosto, as ações integradas e harmônicas das forças de segurança do Estado. As medidas incluem a promoção da conscientização e o combate a todo tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, incentivando denúncias por meio de atividades educativas, preventivas e repressivas.

Para denúncias ligue: 180 (Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres) ou 190 (Polícia Militar).