Deputado Gutierres apresenta PL para criação do Dia Estadual da Juventude no calendário cultural do Tocantins

Da redação

O deputado estadual Gutierres Torquato, que preside a Comissão de Juventude da Assembleia Legislativa do Tocantins, anunciou com entusiasmo nesta quarta-feira, 14, o projeto de lei (PL) para a criação do Dia Estadual da Juventude Tocantinense, e sua inserção no calendário cultural oficial do estado. A iniciativa busca promover maior representatividade e engajamento dos jovens em diversas esferas da sociedade.

Segundo o deputado, a instituição desta data será um marco importante para o reconhecimento da juventude tocantinense. “É com muita alegria que comunico que teremos no calendário cultural do estado do Tocantins o Dia Estadual da Juventude! Esse dia será dedicado à realização de eventos, atividades esportivas e outras ações que valorizem nossos jovens, promovendo maior inserção social e cidadã,” declarou Gutierres Torquato.

A PL visa não apenas celebrar, mas também fomentar políticas públicas que fortaleçam o papel dos jovens na construção de uma sociedade mais justa e participativa. O deputado expressou confiança na aprovação da PL pela Assembleia Legislativa e destacou a importância do apoio governamental. “Tenho certeza que o nosso projeto será aprovado na Assembleia, e posteriormente a sansionado pelo nosso governador. É fundamental valorizar os jovens e trabalhar para que sejam inseridos cada vez mais na sociedade,” afirmou.