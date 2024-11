Deputado Gutierres em parceria com o CDR-Sul lançarão edital de Emendas Parlamentares para projetos Universitários com Foco no desenvolvimento sustentável para a COP 30

da redação

Com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) se aproximando, marcada para 2025 em Belém do Pará, o deputado estadual Gutierres Torquato anunciou uma iniciativa inovadora: o lançamento de um edital de emendas parlamentares voltado exclusivamente para projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A ação será realizada em parceria com o Centro de Desenvolvimento Regional do Sul do Tocantins (CDR-Sul), fortalecendo o compromisso com as universidades, sustentabilidade e o desenvolvimento regional.

Foco nos ODS e Sustentabilidade

O edital, previsto para ser publicado nas próximas semanas pretende financiar iniciativas que promovam soluções inovadoras em áreas como energia limpa, combate à pobreza, acesso à educação de qualidade, saneamento básico, preservação ambiental e fortalecimento da economia verde.

De acordo com o deputado Gutierres Torquato, o objetivo é mobilizar a sociedade civil, instituições públicas e privadas, além de fomentar a criação de projetos que possam servir de exemplo durante a COP 30.

“Estamos vivendo um momento crucial para o planeta, e o Tocantins tem um papel importante na agenda climática global. Por meio deste edital, queremos transformar ideias em ações concretas que promovam o desenvolvimento sustentável e melhorem a qualidade de vida da população”, destacou o parlamentar.

Parceria Estratégica com o CDR-Sul

O Centro de Desenvolvimento Regional do Sul do Tocantins, parceiro estratégico da iniciativa, será responsável por apoiar a estruturação e avaliação técnica dos projetos apresentados.

O edital será aberto para projetos universitários que poderão se inscrever dentro dos critérios estabelecidos. A expectativa é que a ação não apenas impulsione o desenvolvimento no Sul do Tocantins, mas também posicione o estado como referência em sustentabilidade na região Norte.

Foco nas Universidades do Tocantins

A iniciativa já desperta interesse das universidades e promete ser um marco na trajetória do Tocantins rumo à sustentabilidade e protagonismo nas discussões climáticas.

Próximos Passos

As inscrições para o edital serão abertas em breve e divulgadas amplamente nas redes sociais e canais oficiais do deputado Gutierres Torquato e do CDR-Sul. Durante a COP 30, espera-se que os resultados iniciais dos projetos sejam apresentados, reforçando o papel do Tocantins no cenário global de combate às mudanças climáticas.

Para mais informações, acompanhe os perfis oficiais do deputado e do CDR-Sul.