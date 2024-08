Deputado Gutierres parabeniza ministro Renan Filho por obras no Tocantins

da redação

Em um movimento para melhorar ainda mais a infraestrutura rodoviária do Tocantins, o deputado Gutierres Torquato comemorou o pedido feito pelo governador Wanderlei Barbosa ao ministro dos Transportes, Renan Filho, um estudo de viabilidade para a duplicação da rodovia que liga Aliança do Tocantins a Paraíso do Tocantins. O pedido foi feito durante uma visita de Renan Filho em Gurupi que entregou o primeiro trecho duplicado de 8 quilômetros da BR-153 na região. Na ocasião o deputado agradeceu o ministro pelas obras no Tocantins.

Ambos discutiram a importância do projeto para o desenvolvimento econômico e a segurança dos usuários da estrada. “A duplicação dessa rodovia é essencial para melhorar a logística e a segurança. Estamos falando de um trecho que é vital para a economia local e para a qualidade de vida dos tocantinenses. Com uma infraestrutura adequada, poderemos atrair mais investimentos e gerar empregos”, afirmou Gutierres.