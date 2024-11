Deputado Gutierres Torquato destaca que 3ª etapa do Programa Enxerga Tocantins será em Peixe

da redação

O deputado estadual Gutierres Torquato celebrou o avanço do Programa Enxerga Tocantins, uma iniciativa do Instituto Gratidão Tocantins, que realizará sua 3ª etapa nos dias 28 e 29 de novembro, na cidade de Peixe. Com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Social e Pesquisa (IDESP), a ação visa promover cirurgias oftalmológicas gratuitas, como de catarata e pterígio, beneficiando dezenas de tocantinenses.

As inscrições, realizadas em Gurupi na última terça-feira, 21 de novembro, foram um sucesso, com centenas de pessoas garantindo a oportunidade de participar do programa. Durante o evento, pacientes puderam se cadastrar para cirurgias de catarata e pterígio, reafirmando o compromisso do programa com o bem-estar dos tocantinenses.

O deputado Gutierres destacou a importância dessa etapa: “O Enxerga Tocantins tem transformado a vida de muitas pessoas, e essa 3ª etapa em Peixe é mais uma demonstração do nosso esforço para levar atendimento oftalmológico de qualidade às regiões mais necessitadas do estado. Estamos empenhados em ampliar essas ações, pois saúde é um direito de todos.”

As cirurgias, que serão realizadas por uma equipe especializada, buscam devolver a autonomia e a dignidade a quem enfrenta problemas de visão. Além disso, o programa reforça o compromisso do governo estadual com a inclusão e a acessibilidade na saúde.

Gutierres agradeceu aos profissionais de saúde envolvidos e ao apoio das prefeituras de Gurupi e Peixe, que têm sido fundamentais para a execução do programa. “Sem parcerias como essas, seria impossível alcançar tantas pessoas. Essa união de esforços é o que faz a diferença para garantir resultados concretos,” afirmou.

Sobre o Programa

O Enxerga Tocantins é uma iniciativa que tem como objetivo oferecer diagnósticos precisos e procedimentos oftalmológicos essenciais, como cirurgias de catarata e pterígio, especialmente para comunidades com dificuldade de acesso a serviços de saúde.

A 3ª etapa promete trazer alívio e novas perspectivas para os pacientes cadastrados, reafirmando o compromisso do deputado Gutierres Torquato em trabalhar pela saúde e qualidade de vida da população do Tocantins.