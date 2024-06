Deputados aprovam empréstimo de R$ 250 milhões para duplicação da ponte de Palmas

da redação

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que autoriza o governo do Tocantins a pegar um empréstimo de R$ 250 milhões com o Banco de Brasília. O dinheiro deve ser usado para duplicar a ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas a Luzimangues, e a TO-080 até Paraíso do Tocantins.