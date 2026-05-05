Governo do Tocantins investe mais de R$ 185 milhões em obras rodoviárias e amplia integração entre regiões

Intervenções contemplam reconstrução, pavimentação e modernização de rodovias estratégicas, ampliando segurança e mobilidade

Da Redação

O Governo do Tocantins tem impulsionado o desenvolvimento regional com um pacote de obras rodoviárias que já ultrapassa R$ 185 milhões em investimentos. As intervenções, executadas pela Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), incluem reconstrução, reabilitação, pavimentação e melhorias em rodovias estratégicas, ampliando a segurança viária, melhorando a fluidez do tráfego e fortalecendo a integração econômica entre diferentes regiões do estado.

Entre os principais eixos contemplados estão rodovias que conectam Palmas a importantes pólos econômicos e turísticos. A TO-080, no trecho entre a capital e Paraíso do Tocantins, recebeu obras de reconstrução em mais de 53 km, fortalecendo o acesso à rodovia Belém-Brasília. Já a TO-050, que liga Palmas a Porto Nacional passou por recuperação e conservação em 71 km, ampliando a segurança e a fluidez do tráfego até a BR-010.

Outras rodovias também receberam intervenções importantes. A TO-020, que segue em direção a Aparecida do Rio Negro e Novo Acordo, passou por serviços de pavimentação e melhorias. Já a TO-030, entre Taquaralto e Taquaruçu, importante corredor turístico, recebeu manutenção para melhor trafegabilidade. As ações incluem ainda intervenções estruturantes na TO-255, no trecho entre Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins.

Investimentos

Os números reforçam a dimensão dos investimentos realizados pelo Governo do Tocantins, por meio da Ageto. Na TO-255, o trecho entre Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins, com extensão de 89 km, recebeu obras de restauração com investimento de R$ 31,6 milhões. Ainda na TO-255, no segmento entre Porto Nacional e Monte do Carmo, com 38,83 km de extensão, foram aplicados aproximadamente R$ 11,5 milhões em serviços de reabilitação e manutenção. Já na TO-080, entre Palmas e Paraíso do Tocantins, o investimento chegou a cerca de R$ 44,2 milhões, consolidando melhorias em mais de 53 km de rodovia.

O conjunto de obras integra um pacote que ultrapassa R$ 185,1 milhões e inclui ainda a modernização da Ponte Siqueira Campos, que passa por readequação estrutural, implantação de ciclovia e construção de uma ciclopassarela metálica, ampliando a segurança e garantindo mais fluidez no deslocamento de quem utiliza diariamente a via.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou que as melhorias em andamento nas rodovias estaduais refletem diretamente na rotina da população e na segurança de quem trafega pelo estado.

“Quem anda pelas rodovias do Tocantins percebe, na prática, a diferença que essas melhorias fazem no dia a dia. Nosso trabalho é para garantir viagens mais seguras, deslocamentos mais rápidos e mais tranquilidade para voltar para casa. Esse é o nosso compromisso, cuidar das estradas, mas, acima de tudo, cuidar das pessoas”, afirmou.

O presidente da Ageto, Túlio Labre, comentou que os avanços representam um compromisso com o futuro do Tocantins.

“Estamos construindo uma nova realidade para a infraestrutura do nosso estado. Cada obra entregue ou em andamento representa mais desenvolvimento, mais segurança e mais qualidade de vida para a população. Nosso objetivo é integrar regiões, fortalecer a economia e garantir que o Tocantins continue crescendo de forma sustentável”, pontuou.

Com mais de 20 anos trabalhando como motorista, Cláudio Sousa Moreira percebe na prática as mudanças que estão ocorrendo na via.

“As melhorias chegam em boa hora e fazem diferença direta na rotina de quem depende da rodovia todos os dias. O recapeamento deixou tudo mais reforçado e isso é muito importante pra gente, porque o peso dos caminhões é grande. Facilita demais o nosso trabalho no dia a dia “, explicou.

Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos

Um dos principais símbolos da fase de modernização é a Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, na rodovia TO-080. Com contrato firmado em 2025, a obra prevê uma série de melhorias estruturais, incluindo a readequação das faixas de rodagem, acostamentos, a implantação de ciclovias, a nova sinalização e a construção de uma ciclopassarela metálica. Com investimento total que ultrapassa R$ 97,8 milhões a obra está com mais de 54% dos serviços já executados em um trecho de 8,10 km.

A intervenção avança em ritmo constante e já transforma a experiência de quem passa pelo local diariamente, oferecendo mais segurança, conforto e fluidez no trânsito. O motociclista Raimundo Carvalho da Silveira, que utiliza a ponte diariamente, acompanha de perto as mudanças no local e reconhece a importância da obra para a rotina de quem depende da via.

“Esta obra é muito relevante, não apenas para mim, mas para todos que trafegam por aqui. Eu utilizo esse trecho há mais de 30 anos, desde a época da antiga pavimentação, e ver essa evolução hoje é muito gratificante. Quem acompanha de perto sabe o quanto isso representa. Tenho certeza de que vai beneficiar todos nós e melhorar muito o nosso dia a dia”, afirmou.

Mais do que intervenções na infraestrutura, as obras no entorno de Palmas refletem mudanças concretas na vida da população. Ao reduzir custos logísticos, ampliar a segurança e facilitar o deslocamento entre cidades, os investimentos em infraestrutura passam a impactar diretamente a rotina de quem vive no estado. No fim das contas, são melhorias que vão além do asfalto: conectam pessoas, aproximam oportunidades e ajudam a desenhar o futuro do Tocantins.

Texto: Mara Sousa e Hérica Valim/Governo do Tocantins