Dnit afirma que vai começar projeto da BR-010 no Tocantins

da redação

O superintende do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-TO), Renan Bezerra de Melo Pereira, afirmou que o projeto de engenharia da BR-010 entre Aparecida do Rio Negro e Goiatins, deve ser licitado entre 60 e 90 dias.

Renan de Melo também afirmou que a empresa vencedora terá até dois anos para concluir a elaboração do projeto. Segundo ele, antes da licitação do estudo, deverão ser elaborados os atos preparatórios para a contratação do projeto, a exemplo do Termo de Referência e outros procedimentos.

O superintendente ainda disse que o trecho de 180 km da BR-010, ligando os estados do Tocantins e Goiás, que já tem projeto elaborado, está pronto para ser licitada a construção da obra, apesar do desejo da população de mudar o traçado da estrada.