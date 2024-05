Vereador Nazi Neto Pires é investigado pelo Ministério Público Estadual e Polícia Civil do estado do Tocantins pelo crime de injúria racial

da redação

Em umas das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Cachoeirinha-TO, que aconteceu durante o mês de fevereiro deste ano, o Parlamentar Vereador Neto Pires chegou a comparar os Servidores Municipais de Cachoeirinha-TO a macaco. Ele foi denunciado e o caso está sendo investigado

Um servidor indignado com o que foi comparado, fez uma denúncia anônima no Ministério Público Estadual-MPE e o MPE encaminhou o caso para a Polícia Civil fazer a investigação e tomar as providências que o caso requer.

Nossa equipe tentou entrar em contato com o vereador e até o momento não obteve resposta.

Esta denúncia foi realizada através do protocolo: 07010662023202418 de 23/02/2024 e

Procedimento: 20240003345

DENUNCIA VEREADOR NAZI NETO