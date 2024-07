Governo do Tocantins antecipa pagamento de servidores tocantinenses e piso da enfermagem para esta sexta-feira, 26

da redação

O Governo do Tocantins pagará antecipadamente os servidores públicos estaduais nesta sexta-feira, 26. O montante total é de R$ 284.328.030,00. No mesmo dia, o Estado também irá efetivar o pagamento do piso da enfermagem. Os valores estarão disponíveis para saque ao longo do dia.

“É prioridade do nosso governo cuidar bem dos servidores do Estado. Sabemos também que isso irá agradar a todos que trabalham no Tocantins, como também movimentar a economia durante o restante da temporada de praia e das férias escolares”, pontua o governador Wanderlei Barbosa.

Piso da enfermagem

Ainda nesta sexta-feira, 26, o Governo do Tocantins fará o repasse do piso da enfermagem. A folha complementar é elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Secad). Esse compromisso inclui o repasse dos valores de acordo com as diretrizes estabelecidas para a categoria, demonstrando o respeito e o reconhecimento pela dedicação dos profissionais da saúde no Estado.