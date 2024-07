OAB-TO acompanha caso de advogado ameaçado por detento no sul do estado

da redação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins informou que está acompanhando o caso de ameaças de morte a um advogado Douglas Vieira Souza Silva, de Formoso do Araguaia. Conforme a entidade, o profissional tem sofrido reiteradas ameaças, dentre elas uma mensagem de texto ameaçando sua vida e a de sua esposa.

Investigações apontaram que o número de telefone está registrado no nome de um integrante de uma organização criminosa preso na unidade Luz do Amanhã, em Cariri do Tocantins, cidade distante cerca de 50 quilômetros de onde Douglas atua, ainda conforme a OABTO.

Nesta segunda-feira (22), o presidente da OABTO, Gedeon Pitaluga, o presidente da subseção de Gurupi, Vitor Schmitz, e a procuradora-geral de prerrogativas, Aurideia Loiola, reuniram-se com as polícias Militar e Civil, além do Promotor de Justiça André Henrique Oliveira Leite.

O advogado Douglas Vieira Souza Silva agradeceu a atuação da OABTO na defesa das suas prerrogativas profissionais. “O presidente Gedeon Pitaluga e a Dra. Aurideia Loiola têm conduzido o meu caso de uma forma muito especial. Eles pegaram a minha defesa como de forma demasiadamente interessada. Para mim, é novidade ter uma OAB que realmente atua ativamente e preocupada com a advocacia e isso é muito importante”, ressaltou o advogado.

Segundo o presidente da OABTO, a Ordem não admite ameaças à vida de advogados e advogadas e enviará todos os esforços institucionais e judiciais para que essas ações criminosas sejam desvendadas e os criminosos, responsabilizados.

Para a procuradora-geral de prerrogativas, Aurideia Loiola, a OABTO segue defendendo os advogados e advogadas que atuam no Tocantins.

“Nos últimos anos, tem-se observado um preocupante aumento nas ameaças e violências contra advogados, sejam físicas, morais ou institucionais. Diante desse cenário, a defesa das prerrogativas profissionais torna-se ainda mais crucial. A OABTO atua de forma vigilante para assegurar que os advogados possam exercer suas funções sem impedimentos indevidos. A instituição acompanha de perto os casos de ameaças, dialogando com as autoridades competentes para que adotem medidas de proteção e apuração dos fatos”, destacou Aurideia Loiola.

De acordo com o presidente da subseção de Gurupi, Vitor Schmitz, infelizmente tem sido corriqueiro casos como o do Dr. Douglas, ao qual o profissional é coagido e forçado a abandonar casos que estão trabalhando.

“A OABTO tem atuado para inibir casos como esse e fortalecer a advocacia no Tocantins. Precisamos atuar antes para evitar que advogados e advogadas sejam vítimas de violências e até de homicídios”, pontuou.