Governador Wanderlei Barbosa é homenageado em Goiás por trabalho pela integração dos estados

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta terça-feira, 23, da solenidade de entrega da Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, realizada na Praça do Chafariz, no centro histórico da cidade de Goiás Velho. A honraria foi entregue pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, em uma cerimônia que reconheceu oficialmente pessoas ou corporações militares pelos serviços prestados à sociedade.

A secretária de Participações Sociais e primeira-dama, Karynne Sotero e o secretário Extraordinário de Representação do Tocantins em Brasília, Carlos Manzini Júnior, acompanharam o governador Wanderlei Barbosa no evento. Os governadores do Paraná, Carlos Ratinho Júnior e o vice-governador do estado de Goiás, Daniel Vilela, também estavam entre os homenageados presentes.

Os governos do Tocantins e Goiás, atualmente, compartilham projetos de interesse comum, principalmente relacionados às áreas de infraestrutura de transporte, devido à integração de rotas para escoamento da produção; meio ambiente, com projetos de proteção ao cerrado; e turismo, pelas características semelhantes e proximidade de alguns roteiros.

Ao receber a honraria, o governador Wanderlei Barbosa destacou a relevância da homenagem para a trajetória de parceria entre os dois estados, e reconhece que a entrega da Comenda reafirma o empenho do governo de Goiás em valorizar a participação e os resultados alcançados pela atual gestão do Governo do Tocantins, na melhoria da qualidade de vida da população.

“Estou honrado em estar aqui hoje e recebo esta comenda com grande satisfação, pois ela tem grande significado para a história de parcerias que temos cultivado ao longo das nossas trajetórias. Tocantins e Goiás sempre caminharam juntos, e fico extremamente feliz por esta homenagem. Em nome do povo de Tocantins, expresso nossa gratidão ao povo goiano, ao governador Ronaldo Caiado e à sua gestão”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Comenda e celebração histórica

A Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera foi criada pelo Decreto nº 479, de 1975, visando reconhecer e homenagear pessoas físicas e corporações militares, nacionais ou estrangeiras, cujas ações ou méritos excepcionais justifiquem tal distinção. Dividida em três graus: Grã-Cruz, Grande Oficial e Comendador, simboliza a gratidão e o reconhecimento do Estado de Goiás àqueles que prestaram serviços notáveis à sociedade.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou a relevância da gestão do governador Wanderlei Barbosa para o país .“O governador Wanderlei Barbosa conseguiu se tornar uma referência no Tocantins e na política. O governo de Goiás trabalha com o objetivo de inclusão social, somos referência nos diálogos que levam às decisões nacionais, e aprendemos que não se governa sozinho, mas em parcerias com os outros governos e entidades”, afirmou o governador, que também agradeceu em seu discurso a presença da primeira-dama, Karynne Sotero.

A entrega da honraria ocorreu como parte das comemorações do aniversário de 297 anos da cidade de Goiás Velho, celebrado no dia 25 de julho. O município foi capital do estado de Goiás até 1937 e, devido a sua arquitetura barroca e importantes fatos históricos, faz parte do Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Por sua relevância, anualmente, o município é homenageado com a transferência, por um dia, do poder executivo estadual para as históricas instalações do governo na cidade de Goiás Velho.