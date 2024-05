Sistema FAET/Senar realiza reunião para instauração da Comissão Estadual de Mulheres do Agro 

da redação

O Sistema FAET/Senar realizou nesta quarta-feira, 08/05, uma reunião para instauração da Comissão Estadual de Mulheres do Agro. De acordo com a superintendente, Rayley Luzza, a ideia de criar a comissão surgiu da necessidade de realizar ações específicas para esse público e também para desenvolver a liderança de mulheres no setor agropecuário.

“Decidimos criar essa comissão como um instrumento de fortalecimento a representatividade feminina. Queremos dar mais espaço, visibilidade e ampliar a participação das mulheres no sistema sindical”

▫️ Durante a reunião foi definido o plano de ação para 2024. Segundo a produtora rural, Cássia Cayres, escolhida como presidente da comissão, a partir de agora serão realizados reuniões e encontros presenciais em diversas regiões do estado.

“Acreditamos que a criação dessa comissão será um divisor de águas. Conseguimos reunir um grupo de mulheres fortes, do campo, com vivências e histórias lindas e com muita representatividade. Esse é só o começo”, comemorou.

A Comissão Estadual de Mulheres do Agro será apresentada oficialmente durante a 24º edição da Agrotins, na próxima quinta-feira, 16/05.