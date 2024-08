Ex-governador Mauro Carlesse é alvo de operação da PF

da redação

O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, é alvo de busca e apreensão na operação da Polícia Federal. A ação investiga possívei crimes de fraude à licitação, que teriam ocorrido no ano de 2018, relacionados à extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins.