Feira de Ciência do Colégio Alfredo Nasser transforma ciência em ação e inspiração em Porto Alegre do Tocantins

Da redação

Nesta sexta-feira, 29, o Colégio Estadual Alfredo Nasser, em Porto Alegre do Tocantins, realizou a culminância da BioBlitz “A Ciência no Dia-a-Dia”. O evento contou com a participação de estudantes e a comunidade local, que tiveram a oportunidade de explorar, aprender e demonstrar conceitos científicos de maneira prática e envolvente. A feira teve como objetivo, estimular o pensamento crítico, a criatividade e o trabalho em equipe, além de desenvolver o interesse pela ciência e promover aprofundamento em temas científicos e sua aplicabilidade no cotidiano.

A BioBlitz envolveu todos os estudantes da escola, abrangendo desde o 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Cada turma abordou diferentes temas relevantes, como a importância das ações humanas no meio ambiente, a conscientização sobre o descarte adequado de resíduos, a complexidade do sistema solar, biodiversidade, a importância da reciclagem, práticas sustentáveis, o projeto COMVIDA, saúde e qualidade de vida. Os alunos realizaram experimentos elucidativos que permitiram uma compreensão prática de conceitos fundamentais nas áreas de biologia, química, física e ciências.

O projeto promoveu engajamento significativo dos estudantes com as disciplinas de ciências da natureza, explorando uma diversidade de temas que refletem na qualidade do ensino e no estímulo à curiosidade científica. As apresentações dos trabalhos foram realizadas de forma interativa, através de stands, facilitando a troca efetiva de conhecimentos entre os alunos e professores. O evento também contou com a presença de pais, escolas municipais e membros da comunidade local.

A professora de Biologia, coordenadora da área de ciências da natureza e organizadora do evento, Silvana Ferreira destacou a importância do evento. “É gratificante ver como cada estudante se dedicou a investigar temas de grande relevância, aplicando conceitos científicos para resolver problemas reais. Ações como essas estimulam o trabalho em equipe, a criatividade e a capacidade de comunicação, competências essenciais para a vida acadêmica e profissional. Estou muito orgulhosa do envolvimento e da inovação demonstrada pelos nossos estudantes, especialmente em projetos que abordam temas tão importantes para a construção de um ambiente ecologicamente equilibrado”, disse.

Os estudantes também comentaram sobre a experiência. “Estou muito feliz de participar pela primeira vez da Feira de Ciências. Este evento é uma oportunidade incrível para todos nós mostrarmos nossas ideias e projetos criativos. A preparação para a feira foi enriquecedora e trabalhei em equipe, o que nos ensinou a colaborar e compartilhar conhecimentos”, disse Fabio Mateus, aluno da turma 72.01 do 7º ano do Ensino Fundamental.

A professora de Ciências, Karynne Vargas, também enfatizou a importância do evento. “Acredito que a feira de ciências é um momento vasto de aprendizagem e experiência, não só para os estudantes, mas também para os professores e toda a comunidade escolar. Embora seja um evento trabalhoso, é gratificante ver os estudantes empenhados em apresentar aquilo que eles mesmos construíram. A feira é um dia em que o conhecimento é aplicado e fortalecido por todos”, avaliou.

Com iniciativas como a BioBlitz, o Colégio Estadual Alfredo Nasser demonstra seu compromisso em proporcionar experiências educativas que não apenas ampliam o conhecimento dos alunos, mas também os preparam para se tornarem cidadãos críticos e engajados na construção de uma sociedade mais justa e sustentável.