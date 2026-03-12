Governador Wanderlei Barbosa cumpre agenda em Assunção e apresenta potencial econômico do Tocantins em encontro do BID

Chefe do Executivo estadual foi recebido pelo embaixador do Brasil no Paraguai e participou de encontros voltados à cooperação internacional e a oportunidades de investimentos para o Tocantins

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama Karynne Sotero, cumpre agenda institucional em Assunção, no Paraguai, nesta quinta-feira, 12, durante missão internacional que integra as reuniões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O encontro reúne representantes de 48 países para discutir desenvolvimento econômico, financiamento de projetos estratégicos e ampliação de investimentos na América Latina e no Caribe.

Durante agenda na capital paraguaia, o governador foi recebido pelo embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes, e pelo ministro-conselheiro da embaixada, Aurimar Jacobino de Barros Nunes. O encontro institucional teve como foco o fortalecimento do diálogo e a apresentação do potencial econômico do Tocantins em áreas estratégicas, como agronegócio, turismo e comércio internacional. O governador também participa da missão acompanhado do secretário de Estado da Fazenda, Donizeth Silva.

Ao destacar a importância da participação do estado no evento internacional, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou que a missão busca ampliar a presença do Tocantins em agendas estratégicas de desenvolvimento.

“Durante esse encontro surgiram ideias importantes, como a realização de uma feira de turismo e a divulgação do agronegócio tocantinense no Paraguai, por meio da embaixada. Vamos trabalhar essa agenda para ampliar oportunidades, fortalecer parcerias e apresentar o potencial econômico do Tocantins no cenário internacional”, pontuou.

O secretário de Estado da Fazenda, Donizeth Silva, ressaltou que a participação do Estado na reunião do BID também representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com organismos multilaterais e investidores internacionais. “A participação do Tocantins em um encontro dessa dimensão fortalece o diálogo com instituições financeiras internacionais e amplia as possibilidades de cooperação e investimentos. É uma oportunidade de apresentar o potencial econômico do estado e discutir iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento das finanças públicas”, afirmou.

Cooperação e oportunidades

O embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes, reforçou a importância da presença do Tocantins no encontro internacional e destacou o potencial do estado para ampliar relações comerciais e atrair investimentos. “É uma satisfação receber o governador Wanderley Barbosa em Assunção. A embaixada está à disposição para contribuir com o trabalho desenvolvido no Tocantins, ajudando a divulgar um estado jovem e com grande potencial econômico. Há oportunidades para ampliarmos as correntes de comércio, atrair investimentos e fortalecer a integração entre os nossos países”, expressou.

Durante o evento, o ministro-conselheiro Aurimar Jacobino de Barros Nunes destacou sua ligação com o Tocantins e corroborou a importância da presença do estado em agendas internacionais voltadas ao desenvolvimento. “Tenho uma ligação muito especial com o Tocantins, onde tive a oportunidade de viver em Porto Nacional durante a infância. Ver o estado presente em um encontro internacional dessa dimensão demonstra o protagonismo que o Estado vem assumindo nas discussões sobre desenvolvimento e integração regional”, revelou.

Encontro internacional

O encontro do BID reúne representantes de governos, instituições financeiras e organismos internacionais para discutir iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, à cooperação entre países e à ampliação de investimentos em áreas estratégicas como infraestrutura, inovação e sustentabilidade.

A participação do Tocantins na missão internacional visa fortalecer relações institucionais, ampliar oportunidades de parcerias e apresentar o potencial econômico do estado no cenário internacional. A agenda segue até sábado,14, e busca ampliar a visibilidade do Estado entre organismos multilaterais e investidores.

Texto: Leydiane Lima/Governo do Tocantins