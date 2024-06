Homem que matou dois irmãos e atingiu outra vítima a golpes de faca é condenado a 30 anos de reclusão

da redação

Em sessão do Tribunal do Júri realizada na quarta-feira, 26, no Fórum de Colméia, os jurados acataram as teses do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e condenaram o réu Ildevan Almeida Braga pelo assasinato dos irmãos Ailton Silva Oliveira e Maurício da Silva Oliveira, bem como pela tentativa de homicídio de uma terceira vítima, Pedro Henrique Pereira da Silva, que sobreviveu ao ataque. O caso aconteceu em outubro de 2022, na cidade de Pequizeiro.

Pela somatória dos crimes, o réu foi condenado a pena de 30 anos e três meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A acusação contra o réu foi sustentada pelo promotor de Justiça Benedicto de Oliveira Guedes Neto. Durante a sessão, ele relembrou as circunstâncias do crime, praticado por motivo fútil em um bar no centro da cidade.

Foi narrado que uma briga aconteceu no local, envolvendo outras pessoas, e que Ildevan, embriagado, atacou primeiramente a vítima Ailton da Silva, de surpresa, a golpes de faca. O réu confessou que agiu simplesmente porque foi empurrado durante a confusão no bar.

Em seguida, Pedro Henrique e Maurício da Silva tentaram socorrer Ailton, mas também foram atingidos a golpes de faca, ambos na região do abdômen. Pedro conseguiu sobreviver, mas Maurício, não. O promotor de Justiça destacou que as vítimas eram todas trabalhadoras, sem registros criminais.

Pelas circunstâncias, o MPTO atribuiu aos crimes as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ambas reconhecidas pelos jurados.