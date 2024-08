Investigação da PF aponta que suspeito de assassinato entregou relógios e R$ 750 mil para comprar liberdade

da redação

A investigação da Polícia Federal apurou que a suposta organização criminosa suspeita de intermediar a venda de decisões judiciais teria recebido R$ 750 mil e três relógios de uma marca de luxo para revogar a prisão de Bruno Teixeira da Cunha, em 2020. Neste caso, a PF encontrou indício de possível envolvimento de advogados, de um juiz e de um desembargador.

As informações constam na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que autorizou a operação Máximus, no dia 23 de agosto. A investigação da Polícia Federal apura os crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Bruno Teixeira da Cunha tinha sido preso em fevereiro de 2020 suspeito de envolvimento da morte do empresário Elvisley Costa de Lima. O crime aconteceu na Avenida Palmas Brasil, em Palmas.

Na época, o Ministério Público Estadual foi contra a liberdade, mas o juiz Marcelo Eliseu Rostirolla, que estava com o caso, decidiu soltar Bruno afirmando que embora existissem fortes indícios de participação, o réu se apresentou espontaneamente e “demonstrou que pretende colaborar” e a liberdade só deveria ser restringida em caso de “extrema necessidade.”